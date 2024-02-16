Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Deretan Makanan dan Minuman untuk Redakan Diare

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |04:00 WIB
Deretan Makanan dan Minuman untuk Redakan Diare
Cara mengatasi diare. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DIARE menjadi salah satu penyakit yang mengintai saat cuaca ekstrem. Tentunya penyakit ini akan sangat menyiksa dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Diare sendiri bisa disebabkan oleh virus, atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Diare kerap dialami oleh banyak orang, khususny bagi mereka yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan virus atau bakteri seperti Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. Coli yang membuat feses menjadi cair.

Jika mengalami kondisi demikian, terdapat beberapa makanan dan minuman yang bisa membantumu untuk meredakan gejala diare dikutip dari Cleveland Clinic, Jumat (16/2/2024)

1. Makanan asin

Garam mengandung natrium yang membantu menjaga kadar cairan. Salah satu makanan asin yang bisa dikonsumsi adalah telur asin. Telur asin mengandung tinggi garam dengan fungsi yang sama dengan cairan oralit, dimana air, gula dan garam dapat membantu mencegah dan mengatasi dehidrasi pada pengidap diare. Kandungan protein yang tinggi pada telur, juga bisa jadi makanan yang tepat untuk melengkapi kebutuhan gizi harian.

2. Diet BRAT

Diare

Lakukan diet BRAT (Banana, Rice, Applesauce, dan Toast) ketika mengalami diare. Pisang, pati dalam buah pisang dapat membantu menyerap air di usus besar, yang berfungsi untuk mengencangkan feses. Selain itu, pisang juga kaya akan potasium, elektrolit utama yang hilang akibat diare. Nasi putih, dibandingkan nasi merah nasi putih lebih mudah dicerna oleh perut.

Roti panggang, coba konsumsi roti putih biasa yang lebih mudah dicerna daripada roti gandum. Mengkonsumsi beberapa makanan ini merupakan cara alternatif yang cepat dan efektif untuk mengencangkan feses.

3. Minuman elektrolit

Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan yang signifikan dalam sehari, hal ini dengan cepat membuat Anda dehidrasi. Mencukupi cairan dan nutrisi dalam tubuh sangat penting dilakukan untuk menghindaei komplikasinya. Minuman elektrolit memiliki jumlah natrium dan gula, dimana natrium dapat memperlambat kehilangan cairan dan membantu retensi cairan. Sedangkan gula, membantu tubuh untuk menyerap natrium.

