Kenali Pusing Akibat Hipertensi dan Masuk Angin, Jangan Disepelekan!

PUSING menjadi salah satu tanda bahwa ada suatu masalah yang terjadi pada tubuh. Tentunya hal ini tidak bisa disepelekan dan harus dicari tahu penyebabnya.

Apalagi jika pusing tidak kunjung membaik dalam beberapa hari. Pusing karena hipertensi jangan sampai disalahartikan sebagai pusing karena hanya masuk angin, lalu dianggap sepele. Nah sebenarnya ada perbedaan pusing yang disebabkan oleh hipertensi dan masuk angin.

1. Pusing akibat hipertensi

Biasanya terjadi secara mendadak. Tak hanya itu, gejala lainnya yang menyertai adalah tubuh terasa tak seimbang. Gejala ini terjadi karena kurangnya pasokan oksigen ke otak. Jika pusingnya tidak hilang dalam beberapa hari, maka segera hubungi dokter pribadi.

Selain pusing, hipertensi juga biasanya ditandai dengan gejala lain seperti pandangan jadi mudah berkabut. Tekanan darah tinggi jangka panjang dapat menekan aliran darah dan merusak pembuluh darah.

Gegara kondisi itu, cairan akan menumpuk di bawah retina, membuat seseorang jadi kehilangan fokus saat melihat. Pada kasus yang serius, penglihatan bisa benar-benar hilang karena hipertensi yang tidak terkendali.

Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah 'brain fog'. Orang dengan hipertensi memgalami kondisi sakit kepala kronis ringan yang kerap disebut juga dengan 'brain fog'.

Pusing akibat masuk angin biasanya tidak berlarut-larut, terlebih jika sudah beristirahat dan mengonsumsi obat masuk angin. Ini menjadi pembeda paling khas dari pusing akibat hipertensi dengan pusing masuk angin.

Masuk angin juga biasanya disertai gejala lain seperti sakit kepala, kondisi badan terasa tidak enak, tubuh pegal-pegal, bahkan perut tidak nyaman karena sakit atau kembung.