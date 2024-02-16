5 Timses Caleg di DKI Jakarta Minta Bantuan Psikiater RSUD Tamansari

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamansari, Jakarta Barat, membuka layanan konsultasi indikasi ganggual mental bagi Caleg, Timses Caleg, KPPS, fans fanatik paslon, dan partisipan Pemilu 2024. Layanan ini diharapkan dapat membantu masalah mental yang muncul pada kelompok tersebut.

Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Tamansari Jakarta Barat dr Ngabila Salama menjelaskan bahwa saat ini sudah lima orang timses caleg yang mendaftar layanan tersebut.

"Sudah lima orang timses caleg yang mendaftar. Mereka mendaftar di laman bit.ly/skriningjiwarsudtamansari," kata dr Ngabila pada MNC Portal melalui pesan singkat, Kamis 15 Februari 2024.

Secara total, sudah 40 orang mendaftar pada layanan konseling tersebut. Namun memang kebanyakan terdaftar sebagai masyarakat umum. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar, selain melalui laman bit.ly/skriningjiwarsudtamansari, bisa juga menghubungi kontak 085892481576. Tarif pasien umum konseling dengan psikiater Rp60.000.