Jawa Tengah Catatkan Kasus Kematian Petugas KPPS Pemilu 2024 Terbanyak se-Indonesia

Jawa Tengah catatkan kasus kematian anggota KPPS terbanyak se-Indonesia. (Foto: Freepik.com)

KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nabila Tarmizi melaporkan, Jawa Tengah mencatatkan kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 terbanyak se-Indonesia.

Siti Nadia menjelaskan juga bahwa total kasus kematian petugas KPPS Pemilu 2024 sebanyak 27 orang. Data kematian dilaporkan dari hampir seluruh wilayah Indonesia.

"Kalau dilihat dari domisili, provinsi Jawa Tengah melaporkan kasus kematian terbanyak dengan tujuh kasus," kata Siti Nadia, Jumat (16/2/2024).

Laporan kematian petugas KPPS Pemilu 2024 juga tercatat di Sumatera Utara (1 kasus), Riau (1), Sumatera Selatan (2), Banten (2), DKI Jakarta (3), Jawa Barat (5), Jawa Timur (5), dan Sulawesi Utara (1).