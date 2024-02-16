27 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pemilu 2024, Didominasi Penyakit Jantung

KEMENTERIAN Kesehatan mencatat ada 27 kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Sakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak.

"Ada 27 kasus kematian petugas KPPS Pemilu 2024, sakit jantung terbanyak," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada MNC Portal, Jumat (16/2/2024).

Ke-27 kasus kematian petugas KPPS itu beberapa di antaranya dilaporkan memiliki komorbid atau riwayat penyakit penyerta. Siti Nadia melanjutkan, catatan kasus kematian tersebut lebih kecil dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurut laman resmi Universitas Gadjah Mada, total kematian petugas KPPS di Pemilu 2019 sebanyak 440 orang.

"Angka kematian ini sudah sangat turun jika dibandingkan 2019 lalu. Hal ini karena kami melakukan berbagai upaya promotif termasuk pembatasan usia dan skrining pada petugas KPPS," tulis Siti Nadia.

Data lengkap Kemenkes mencatat bahwa dari 27 kematian petugas KPPS Pemilu 2024, sembilan orang dilaporkan meninggal akibat penyakit jantung. Lalu, ada delapan petugas tercatat meninggal 'death on arrival' atau saat di perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Kemudian, empat petugas KPPS meninggal akibat kecelakaan. Dua orang lain dilaporkan meninggal akibat septic shock, dua orang meninggal tanpa komorbid, satu kasus akibat acute respiratory distress syndrome, dan satu orang meninggal akibat hipertensi.

(Leonardus Selwyn)