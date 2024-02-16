Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

27 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pemilu 2024, Didominasi Penyakit Jantung

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:00 WIB
27 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pemilu 2024, Didominasi Penyakit Jantung
Kemenkes catat ada 27 kematian petugas KPPS di pemilu 2024. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTERIAN Kesehatan mencatat ada 27 kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Sakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak.

"Ada 27 kasus kematian petugas KPPS Pemilu 2024, sakit jantung terbanyak," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada MNC Portal, Jumat (16/2/2024).

Ke-27 kasus kematian petugas KPPS itu beberapa di antaranya dilaporkan memiliki komorbid atau riwayat penyakit penyerta. Siti Nadia melanjutkan, catatan kasus kematian tersebut lebih kecil dibandingkan pemilu sebelumnya. Menurut laman resmi Universitas Gadjah Mada, total kematian petugas KPPS di Pemilu 2019 sebanyak 440 orang.

Kesehatan Jantung

"Angka kematian ini sudah sangat turun jika dibandingkan 2019 lalu. Hal ini karena kami melakukan berbagai upaya promotif termasuk pembatasan usia dan skrining pada petugas KPPS," tulis Siti Nadia.

Data lengkap Kemenkes mencatat bahwa dari 27 kematian petugas KPPS Pemilu 2024, sembilan orang dilaporkan meninggal akibat penyakit jantung. Lalu, ada delapan petugas tercatat meninggal 'death on arrival' atau saat di perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Kemudian, empat petugas KPPS meninggal akibat kecelakaan. Dua orang lain dilaporkan meninggal akibat septic shock, dua orang meninggal tanpa komorbid, satu kasus akibat acute respiratory distress syndrome, dan satu orang meninggal akibat hipertensi.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/481/3059276/berkaca-dari-kepergian-faisal-basri-waspadai-gejala-serangan-jantung-pada-usia-lanjut-05iF9FZJ1P.jpg
Berkaca dari Kepergian Faisal Basri, Waspadai Gejala Serangan Jantung pada Usia Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/481/2971286/jawa-tengah-catatkan-kasus-kematian-petugas-kpps-pemilu-2024-terbanyak-se-indonesia-CZ8Iyi06lK.jpg
Jawa Tengah Catatkan Kasus Kematian Petugas KPPS Pemilu 2024 Terbanyak se-Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/481/2935004/kronologi-meninggalnya-yayu-unru-sempat-alami-dua-kali-serangan-jantung-3rEaQPJXkH.jpg
Kronologi Meninggalnya Yayu Unru, Sempat Alami Dua Kali Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/481/2934952/yayu-unru-meninggal-dunia-usai-berada-di-ruang-icu-akibat-serangan-jantung-kenali-gejalanya-Eh8JIE7WSk.jpg
Yayu Unru Meninggal Dunia usai Berada di Ruang ICU akibat Serangan Jantung, Kenali Gejalanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/481/2907098/ternyata-gejala-penyakit-ini-sering-disangka-sakit-jantung-O3zQdcNk5r.jpg
Ternyata Gejala Penyakit Ini Sering Disangka Sakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/12/481/2725814/duh-studi-sebut-tak-bersosialiasi-tingkatkan-risiko-kena-serangan-jantung-dan-stroke-AhcUdPeki3.JPG
Duh! Studi Sebut Tak Bersosialiasi Tingkatkan Risiko Kena Serangan Jantung dan Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement