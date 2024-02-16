Dokter Ini Diberhentikan Usai Lakukan Foto Prawedding di Ruang Operasi

Dokter ini diberhentikan usai foto prawedding di ruang operasi. (Foto: The Indian Express)

SEORANG dokter diberhentikan tugasnya setelah rekaman video prawedding beredar viral di media sosial. Pasangan romantis itu melakukan pemotretan di ruang operasi rumah sakit pemerintah Bharamasagara, distrik Chitradurga, Karnataka.

Video yang diunggah akun resmi X (Twitter) Hate Detector, dikutip Jumat (16/2/2024) menampilkan dr. Abhishek dengan tunangannya sedang melakukan operasi kepada pasien. Selain itu, mereka menggunakan pencahayaan latar belakang dan peralatan medis yang asli.

Tidak hanya itu, keduanya juga tampak terlihat tertawa bersama juru kamera dan orang lain di belakangnya. Namun, para pengguna X berkomentar marah dan mengecam bahwa perilaku Abhishek dianggap tidak pantas.

“Miliki etika dan hormat terhadap Profesi Mulia Anda,” kata akun @Kuma***

“Ini (rumah operasi) bukan tempat bermain. ‘OT’ seharusnya menjadi tempat suci bagi orang-orang yang selamat dari kematian,” ujar akun @An***