HOME WOMEN HEALTH

Alice Norin Divonis Kanker Sarkoma, Berawal dari Nyeri Perut

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:09 WIB
Alice Norin Divonis Kanker Sarkoma, Berawal dari Nyeri Perut
Alice Norin idap kanker sarkoma. (Foto: Instagram @alicenorin)
A
A
A

LAMA tak muncul di layar kaca, artis cantik Alice Norin mendadak membagikan informasi soal kondisi kesehatannya. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Alice Norin mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker sarkoma, kanker langka yang berkembang di bagian otot rahim.

"Aku divonis kanker sarkoma yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim. Nggak ini nggak lagi bercanda, dan aku juga lagi nggak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan, walau awal dengar aku juga berpikir begitu," ujar Alice Norin dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @alicenorin, Jumat (16/2/2024).

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa bulan, Alice Norin akhirnya mengetahui soal kanker yang bersarang di tubuhnya dan baru berbagi cerita melalui media sosial.

"Kalau ada sebagian ngeh, dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin aku sempat on off lumayan lama, sebenarnya karena aku bolak balik ke dokter untuk ngecek semuanya," tuturnya.

Pemeriksaan dilakukan lantaran Alice sempat mengalami nyeri di perut bagian bawah sejak Agustus 2023. Dokter menyebut bahwa ada miom di rahimnya. Miom tersebut masih dibiarkan dan Alice tidak perlu melakukan operasi lantaran tidak menganggu.

Alice Norin

Namun pada Desember 2023, nyeri yang dirasakan Alice semakin parah hingga dia memutuskan kembali ke dokter untuk memeriksakan diri.

"Aku sering ngalamin sakit perut bagian bawah dari Agustus 2023 dan ketauan kalau memang aku ada miom. Akhir tahun kemarin sakitnya bener-bener gak ketahan," ujarnya.

Setelah melakukan pemeriksaan, dokter sempat menyinggung soal riwayat kanker di keluarga Alice hingga membuat Alice dan suami kaget.

"Pas dicek dokter A, beliau diam lama sampai akhirnya dia nanya, 'Bu Alice maaf, ada riwayat cancer?' Itu aku sama suami diam lama. Aku sampai nggak tahu mesti ngomong apa akhirnya aku bilang pelan-pelan, 'Ia almarhum mama aku meninggal karena cancer, kenapa emangnya dok?" ucapnya.

Pasalnya menurut hasil pemeriksaan, miom yang diidap Alice berukuran enam cm. Disekitar miom itu terdapat pembuluh darah yang mengindikasikan suatu keganasan. Alice sempat denial, masih tak percaya dengan vonis itu hingga dokter pun menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter fetomaternal di rumah sakit yang sama.

Telusuri berita women lainnya
