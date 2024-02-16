Jalan-Jalan ke Kebumen, Yuk Singgah Nikmati Eksotisme Pantai Lampon

KEBUMEN ialah destinasi yang tak boleh dilewatkan di Jawa Tengah. Terdapat banyak tempat menarik untuk dikunjungi, di mana salah satunya ialah Pantai Lampon.

Pantai Lampon ialah wisata yang sedang hits di Kebumen. Bisa dikatakan sebagai hidden gem Kebumen, letaknya bersebelahan dengan Pantai Watu Bale.

Berada tersembunyi di balik bukit, Pantai Lampon memiliki pesona tersendiri. Bentuknya menyerupai teluk kecil tersembunyi di sebelah selatan perbukitan karst Gombong Panjang.

Dengan garis pantai hanya sekitar 100 meter, pantai ini memberi nuansa seperti pantai pribadi. Pengunjungnya masih relatif sedikit, cocok bagi Anda yang menginginkan suasana tenang.

Di sekitar Pantai Lampon, pemandangan hijau perbukitan juga turut menambah keindahannya. Banyak wisatawan memilih bersantai di bawah pepohonan di lereng bukit, hanya untuk menikmati keindahan pantai dari ketinggian.

Tempat ini merupakan alternatif quality time sempurna buat liburan akhir pekan bersama keluarga.

Pantai Lampon buka setiap hari selama 24 jam, namun layanan tiket hanya tersedia hingga pukul 17.00 WIB. Waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah saat sore hari, ketika cuaca tidak terlalu panas sehingga cocok melihat matahari terbenam dari atas bukit menjadi lebih nyaman.

(Foto: Instagram/@lazulfainda)

Karena berlokasi di pinggir jalan, akses menuju pantai ini sangat mudah. Namun, satu kekurangannya adalah belum tersedianya transportasi umum menuju ke sana.

Rute menuju Pantai Lampon dari Kota Kebumen dapat diikuti dengan mengambil jalur menuju Pantai Petanahan. Setelah melewati Pantai Suwuk, Anda dapat melanjutkan perjalanan ke arah Pantai Karang Bolong hingga tiba di persimpangan jalan.

Di persimpangan tersebut, ambil arah ke Pantai Pasir dan ikuti petunjuk jalan yang mengarah ke Pantai Lampon. Anda akan sampai di destinasi yang ditandai dengan papan nama TPI (Tempat Pelelangan Ikan), menandakan bahwa Anda telah tiba di Pantai Lampon, Kebumen.

Aktivitas wisata

Di Pantai Lampon pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas wisata, di antaranya flying fox, eksplor gua, hingga mengunjungi temapt di sekitarnya seperti Pantai Pasir, Tanjung Karang Penganten hingga Telaga Tanjung.

Namun, perlu diingat bahwa Gua Lampon hanya bisa dikunjungi saat air laut surut karena lokasinya berada di bawah perbukitan dan terkadang tertutup oleh air laut saat pasang.