HOME WOMEN TRAVEL

Stasiun Tugu Yogyakarta Direnovasi, Berikut Penyesuaian Akses Penumpang

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |19:17 WIB
Stasiun Tugu Yogyakarta Direnovasi, Berikut Penyesuaian Akses Penumpang
Stasiun Tugu Yogyakarta (Foto: Instagram/@mas_saptanugraha)
A
A
A

STASIUN Tugu Yogyakarta bakal dipercantik mengingat perannya yang vital di kota tujuan wisata terkemuka Tanah Air. Stasiun Tugu Yogyakarta bakal mendapat sentuhan beautifikasi dari Daop 6 Yogyakarta.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro menjelaskan, proses pekerjaan beautifikasi Stasiun Yogyakarta ini diperkirakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan diprediksi rampung pada Juni 2024.

Adapun visi yang diusung dalam proyek renovasi ini adalah menjaga nilai heritage dari Stasiun Yogyakarta.

"Dengan aktivitas transportasi antarkota yang sangat tinggi di Stasiun Yogyakarta, diperkirakan dapat membuat adanya desakan akan kebutuhan ruang yang dapat mengakibatkan nilai heritage stasiun menjadi tergerus," ujar Krisbiyantoro.

Guna menghindari adanya desakan yang dapat mengakibatkan kemungkinan berkurangnya nilai heritage atau terjadinya kerusakan, diperlukan rencana revitalisasi, tak hanya pada skala bangunan, namun juga skala kawasan.

Infografis Wisata Favorit Yogyakarta

Oleh karenanya, KAI memberikan ubahan pada Stasiun Yogyakarta untuk terus mempertahankan nilai historis stasiun.

Menurutnya, Daop 6 tentunya akan selalu adaptif dengan keadaan di lapangan nantinya serta selalu mengupayakan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dan memerhatikan kelancaran flow penumpang. Pada proses beautifikasi ini selain memerhatikan faktor estetika, Daop 6 juga sangat memerhatikan faktor keselamatan.

"Daop 6 mengimbau agar pelanggan di Stasiun Yogyakarta selalu mengikuti arahan dari petugas di stasiun serta selalu perhatikan petunjuk-petunjuk arah untuk pengaturan flow pelanggan KA di stasiun," serunya.

Proyek beautifikasi Stasiun Yogyakarta sendiri mulai dilakukan pada pertengahan Februari 2024 ini. Proyek renovasi tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada pelanggan KA di Stasiun Yogyakarta.

