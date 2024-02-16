Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lantik Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Harap Program Dilanjutkan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |18:12 WIB
Lantik Pejabat Baru Kemenparekraf, Sandiaga Harap Program Dilanjutkan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf hadiri pelantikan pejabat Kemenparekraf di Gedung Sapta Pesona, Jakarta (Foto: Dimas AF/MPI)
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno resmi melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur politeknik pariwisata, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf hari ini, Jumat (16/2/2024).

Dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, dalam kata sambutannya Sandiaga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas dengan baik.

“Semoga bapak ibu mendapat berkah dan rahmat dalam menjalankan tugas, banyak tantangan tapi yakinlah pekerjaan yang dibebankan kepada bapak ibu adalah pekerjaan yang mulia,” ujarnya di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan, dengan diberikannya jabatan baru, ia berharap para pejabat terpilih terus melanjutkan beragam program yang telah diusung Kemenparekraf selama masa kepemimpinannya.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: Dimas AF/MPI)

“Bapak ibu semua sekarang memasuki sebuah jabatan baru. Jangan sampai jabatan baru langsung kebijakan baru. Harus ada keberlanjutkan harus melihat hal-hal yang baik harus dilanjutkan. Harus mampu berbagi peran,” tegasnya.

Terkhusus kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama, Ia menitipkan pesan agar selalu memiliki kompetensi, integritas, visi, berani mengambil risiko, kerendahan hati, serta strategic planning agar terjadi orkestrasi dalam mencapai tujuan organisasi Kemenparekraf.

Menurutnya, kualitas pimpinan yang tertinggi karena terlihat dari integritas yang mereka miliki.

“Tiga kualitas dari seorang pemimpin adalah intelektual, passion, dan integritas. Integritas ini adalah kunci. Tanpa integritas hal-hal yang kita kerjakan mungkin tidak akan membawa keberkahan,” ungkap dia.

Mantan Wagub DKI Jakarta itupun optimis, ke depannya para pejabat yang baru dilantik dapat mengakselerasi dan menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya dalam memenuhi target mobilisasi wisatawan nusantara dan mancanegara, serta penciptaan lapangan kerja.

