Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Ogah Duduk di Kursi Tengah Pesawat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |13:10 WIB
Ternyata Ini Alasan Banyak Orang Ogah Duduk di Kursi Tengah Pesawat
Kursi pesawat (Foto: Pexels)
A
A
A

PESAWAT terbang menjadi alat transportasi andalan masyarakat untuk menempuh perjalanan jauh. Meski biayanya sedikit lebih mahal dibanding dengan moda transportasi lain, namun pesawat mampu mengantar setiap penumpangnya dengan durasi yang jauh lebih singkat.

Saat menaiki pesawat, setiap penumpang dapat menduduki kursi alias seat sesuai dengan yang dipesan.

Melansir Basic Travel Couple, Jumat (16/2/2024) terdapat tiga jenis seat yang dapat dipesan oleh para penumpang.

Pertama adalah window seat yang berada di samping jendela pesawat, aisle seat yang berada di samping lorong pesawat, serta middle seat atau seat tengah yang berada di antara window seat dan juga aisle seat.

Bagi kebanyakan orang, window seat menjadi yang paling favorit. Pasalnya, pada seat ini penumpang dapat menikmati pemandangan indah di balik jendela. Berbeda dengan window seat, middle seat sangat jarang yang minat.

Berikut empat alasan mengapa banyak orang ogah duduk di middle seat atau kursi tengah pesawat.

Kursi Pesawat

(Foto: Unsplash)

1. Kurang nyaman

Duduk di seat tengah sama saja dengan duduk dihimpit oleh dua orang. Hal ini dapat membuat seseorang kurang nyaman.

Terlebih jika orang-orang di sampingnya bukanlah orang yang dikenal. Terlebih jika perjalanan panjang, rasa kurang nyaman ini juga bisa membuat sulit beristirahat.

2. Sulit ke toilet

Saat perjalanan menggunakan pesawat, penupang bisa pergi ke kamar mandi sesuka hati. Namun bagi penumpang yang duduk di seat tengah, mereka akan kesulitan untuk melakukannya.

Pasalnya, ia harus berdiri dan melewati orang di sebelahnya untuk bisa ke lorong yang akan menuju ke kamar mandi. Sejatinya bukan masalah yang besar. Namun jika orang di samping sedang terlelap tidur, tentu kurang nyaman membangunkannya hanya karena kita ingin lewat bukan?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement