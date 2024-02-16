Inilah Kelebihan Kursi Jendela dan Lorong pada Pesawat, Pilih Mana?

KETIKA memesan tiket pesawat, mungkin Anda sering bingung untuk memilih antara kursi dekat jendela atau kursi lorong paling pinggir. Keputusan ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam pengalaman penerbangan Anda.

Pilihan ini mungkin tampak sepele, namun memiliki dampak bagi kenyamanan dan pengalaman penerbangan Anda.

Setiap kursi memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum Anda membuat keputusan akhir.

Mengutip Laura Clery, berikut plus-minus dari kursi jendela dan kursi lorong yang bisa Anda pertimbangkan saat memesan kursi di pesawat.

Kursi jendela

1. Bebas menikmati pemandangan dari balik jendela pesawat

Satu keunggulan besar dari memilih kursi dekat jendela adalah pemandangan yang menakjubkan yang bisa Anda nikmati sepanjang perjalanan.

Dari momen lepas landas hingga pendaratan, Anda akan memiliki pandangan unik atas dunia di bawah.

Kursi dekat jendela memberikan Anda kesempatan untuk menyaksikan keindahan dunia dari perspektif yang benar-benar baru.

2. Banyak privasi dan lebih sedikit gangguan

Selain itu, kursi jendela juga menawarkan lebih banyak privasi dan kurangnya gangguan dari sesama penumpang.

Dengan tidak adanya orang yang berlalu-lalang di sebelah Anda, Anda dapat menikmati perjalanan yang tenang tanpa interupsi.

Privasi tambahan ini memungkinkan Anda untuk fokus pada aktivitas pribadi Anda atau sekadar bersantai dan menikmati penerbangan dengan lebih nyaman.

3. Lebih mudah tidur bersandar ke dinding

Bagi mereka yang ingin beristirahat atau tidur selama penerbangan, kursi jendela menyediakan tempat yang nyaman untuk bersandar.

Dengan dinding pesawat sebagai penyangga, Anda dapat menyandarkan kepala dan tidur dengan lebih mudah, terutama pada penerbangan jarak jauh.

Ini bisa menjadi pengubah suasana saat Anda tiba di tujuan dengan perasaan segar dan siap untuk melanjutkan petualangan Anda.