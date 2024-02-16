Duh! Wanita Ini Diusir dari Pesawat karena Sering Bolak-balik ke Toilet

JOANNA Chiu berlari ke toilet beberapa kali selama berada di pesawat WestJet sebelum lepas landas. Wanita yang berprofesi sebagai jurnalis tersebut menderita sakit perut setelah berlibur di Meksiko.

Akibatnya, awak kabin memutuskan kondisinya tidak layak terbang karena sakit, dan memintanya meninggalkan penerbangan.

"Baru saja dikeluarkan dari penerbangan @WestJet dari Meksiko karena perut saya sakit dan terlalu sering pergi ke kamar kecil sebelum lepas landas. Tidak ada janji hotel atau memesan ulang penerbangan. Saya mendapat obat-obatan dan kondisinya membaik,” tulisnya melalui X.

"Karena saya terburu-buru turun dari pesawat sendirian, saya meninggalkan uang saya pada teman perjalanan dan supervisor WestJet menolak membayar taksi saya ke hotel yang berjarak 20 menit," katanya.

Joanna mengatakan, dia menangis setelah bertemu dengan seorang staf. Meskipun menurtunya karyawan maskapai penerbangan lain jauh lebih baik, perusahaan tersebut tetap menolak memberikan nomor referensi pemesanan untuk penerbangan yang dipesan ulang. Selain itu, menyuruhnya untuk kembali ke bandara keesokan hari dan bertanya di konter.

Setelah kembali ke rumah, Ia pun memberikan beberapa nasihat kepada orang-orang yang tidak ingin mengalami situasi serupa.

"Periksa apakah tujuan Anda terkenal dengan gangguan perut. Konsumsi probiotik, dan lain-lain. Jika Anda diminta turun dari pesawat, luangkan waktu untuk mengambil dompet, paspor, obat-obatan,” sarannya.

“Duolingo terbukti berguna dan aplikasi terjemahan offline. Jika stafnya kasar, mintalah yang lain untuk membantu Anda," kata dia.

Sementara, Juru Bicara WestJet telah meminta maaf kepada Joanna atas kejadian tersebut. Dalam sebuah pernyataan kepada Global News.

“Kami dengan tulus meminta maaf kepada Nona Chiu atas ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan yang dialami selama perjalanannya baru-baru ini, termasuk penundaan komunikasi yang terjadi saat menunggu opsi akomodasi kembali yang sesuai," kata sang jubir.