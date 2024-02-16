Dorong Peningkatan Kualitas Pariwisata, Sandiaga: SDM Harus Disiapkan Profesional

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan kembali membuka program penerimaan mahasiswa baru (PMB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) untuk tahun akademik 2024/2025.

Kemenparekraf melalui enam Poltekpar yang ada di bawah naungannya akan membuka kesempatan bagi 3.860 calon mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia andal di sektor pariwisata tanah air.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, selama ini Poltekpar telah banyak mencetak lulusan-lulusan unggul di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif baik untuk bekerja maupun berwirausaha.

"Seiring dengan peningkatan kinerja pariwisata di Indonesia, peran sumber daya manusia pariwisata menjadi isu yang strategis untuk dipersiapkan maupun dikembangkan secara profesional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Karenanya kita terus menggalakkan untuk kuliah di Poltekpar aja," ucap Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Jalur penerimaan mahasiswa baru Poltekpar Tahun Akademik 2024/2025 masih terbagi dalam dua kategori seleksi.

Pertama adalah Seleksi Bersama Masuk (SBM) Politeknik Pariwisata yaitu pendaftaran dan seleksi yang dilakukan secara bersama dan terintegrasi antara seluruh Poltekpar yang berada di bawah naungan Kemenparekraf.

Yakni Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Medan, Poltekpar Makassar, Poltekpar Palembang, dan Poltekpar Lombok.