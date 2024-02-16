Resep Pentol Ayam Kriwil ala Chef Devina Hermawan, Lebih Sehat dari Jajanan Pinggir Jalan

JAJANAN sekolah dasar (SD) memang kerap menjadi camilan yang menarik. Salah satunya yakni pentol ayam. Jajanan satu ini merupakan salah satu primadona kalangan pencinta kuliner di Indonesia.

Selain karena teksturnya yang kenyal, cita rasa pentol ayam yang gurih juga kerap menggungah selera. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba membuat pentol ayam sebagai bisa mengintip resep terbaru pentol ayam kriwil ala Chef Devina Hermawan berikut ini, dilansir dari akun Instagramnya, @devinahermawan.

Resep Pentol Ayam Kriwil (untuk 80 pcs)

Bahan- Bahan:

500 gr ayam giling paha

1 sdm kaldu sapi bubuk

1½ sdm garam

1½ sdt penyedap