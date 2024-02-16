Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bibim Guksu, Mi Dingin ala Korea yang Cocok Temani Nonton Drakor

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |23:18 WIB
Resep Bibim Guksu, Mi Dingin ala Korea yang Cocok Temani Nonton Drakor
Bibim Guksu. (Foto: Instagram)
PENCINTA drama Korea atau drakor memang sering disajikan dengan beragam kuliner Korea dalam tayangan tersebut. Akibatnya, banyak dari merek yang penasaran kemudian mencoba untuk menjajal kuliner tersebut.

Salah satunya bibim guksu, makanan Korea yang cukup hits dan sering muncul di drakor. Bibim guksu sendiri merupakan cold noodle atau mi dingin yang diolah dengan bumbu khas Korea. Membuat bibim guksu pun cukup mudah dan bisa dilakukan di rumah.

Tentu kuliner ini bisa semakin menambah selera makan dan jadi teman yang pas untuk menonton drama Korea. Yuk simak resepnya dilansir Instagram, @michelealex.

Bahan-bahan

220 gr somyeon (mi Korea)

1 timun jepang, potong bentuk korek api

      
