MEDIA sosial belakangan dipenuhi dengan deretan konten salah satu jajanan viral khas Thailand, yakni Roti Milk Bun. Sebagai besar, konten tersebut menampilkan penampakan Roti Milk Bun Thailand yang tampak menggoda dan menggugah selera.
Bagaimana tidak, penampakan kudapan manis satu ini tidak seperti roti biasa pada umumnya. Selain tampak begitu lembut, taburan susu bubuk yang menggoda membuat siapapun penasaran ingin mencoba dan mencicipi Roti Milk Bun Thailand.
Namun, tidak perlu jauh-jauh ke negara tetangga. Anda bisa mencicipi roti viral satu ini dengan membuatnya sendiri di rumah. Meski susah-susah gampang, asalkan niat, Anda bisa membuat dan menikmati Roti Milk Bun yang tak kalah nikmat dan tentunya dengan porsi yang lebih banyak.
Berikut resep lengkap Roti Milk Bun Thailand, dilansir dari akun Cookpad Dapur Esmo.
Bahan roti
300 gram tepung protein tinggi
40 gram gula pasir
15 gram susu bubuk
4 gram ragi
1 butir telur
150 ml susu cair dingin
30 gram butter margarin
1/2 sdt garam
Bahan custard
1 kuning telur
25 gram gula pasir
12 gram maizena
1/2 sdt vanili
125 ml susu cair
1 sdt butter/margarin
Bahan taburan
Susu bubuk
Gula putih halus untuk donat
Keju