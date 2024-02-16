Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Roti Milk Bun Thailand Yang Lagi Viral, Lembut Dan Lumer!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:19 WIB
Resep Roti Milk Bun Thailand Yang Lagi Viral, Lembut Dan Lumer!
Thai Milk Bun. (Foto: Cookpad)
A
A
A

MEDIA sosial belakangan dipenuhi dengan deretan konten salah satu jajanan viral khas Thailand, yakni Roti Milk Bun. Sebagai besar, konten tersebut menampilkan penampakan Roti Milk Bun Thailand yang tampak menggoda dan menggugah selera.

Bagaimana tidak, penampakan kudapan manis satu ini tidak seperti roti biasa pada umumnya. Selain tampak begitu lembut, taburan susu bubuk yang menggoda membuat siapapun penasaran ingin mencoba dan mencicipi Roti Milk Bun Thailand.

Namun, tidak perlu jauh-jauh ke negara tetangga. Anda bisa mencicipi roti viral satu ini dengan membuatnya sendiri di rumah. Meski susah-susah gampang, asalkan niat, Anda bisa membuat dan menikmati Roti Milk Bun yang tak kalah nikmat dan tentunya dengan porsi yang lebih banyak.

Berikut resep lengkap Roti Milk Bun Thailand, dilansir dari akun Cookpad Dapur Esmo.

Bahan roti

300 gram tepung protein tinggi

40 gram gula pasir

15 gram susu bubuk

4 gram ragi

1 butir telur

150 ml susu cair dingin

30 gram butter margarin

1/2 sdt garam

Bahan custard

1 kuning telur

25 gram gula pasir

12 gram maizena

1/2 sdt vanili

125 ml susu cair

1 sdt butter/margarin

Bahan taburan

Susu bubuk

Gula putih halus untuk donat

Keju

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
