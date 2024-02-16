5 Seragam Lucu KPPS di Pemilu 2024

SERAGAM-SERAGAM lucu KPPS di Pemilu 2024 memang menjadi salah satu hal yang masih dibahas di sosial media. Memang, selain Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang unik, beberapa seragam KPPS memang unik.

Hal ini pun ditujukan agar masyarakat yang datang ke TPS tidak bosan, bahkan mengabadikan momen tersebut sehingga membuat orang tidak malas datang ke TPS. Nah, berikut beberapa seragam lucu KPPS di Pemilu 2024 seperti dilansir dari berbagai sumber.

Seragam SMA

Di TPS 22, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, para petugas terlihat menggunakan seragam SMA. Para petugas seakan memanfaatkan momen TPS yang memanfaatkan gedung SDN 5 Pengadilan Kota Bogor ini.

Seragam SD





Kali ini, TPS 02 di wilayah Krambilduwur, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul memilih seragam anak SD sebagai outfit para KPPS. Terlihat mereka menggunakan seragam SD lengkap dengan topi dan dasinya.

Power Ranger

Seragam berbeda ditampilkan para petugas KPPS di Tempel Sleman. Mereka lebih memilih menggunakan seragam Power Rangger, lengkap dengan helmnya. Hanya saja, terlihat Ranger Merah dan Hitam tidak hadir.