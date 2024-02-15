Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Poret Tampilan Hitam dan Putih Anya Geraldine saat Main Tenis, Mana Lebih Seksi?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |09:08 WIB
Poret Tampilan Hitam dan Putih Anya Geraldine saat Main Tenis, Mana Lebih Seksi?
Anya Geraldine. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANYA Geraldine belakangan memang tengah menekuni olahraga tenis. Dia pun kerap mengunggah momen latihan tenis di laman Instagramnya.

Tentu saja, penampilannya saat berolahraga ini mencuri perhatian, sebab Anya tidak hanya tampil sporty pakai baju tenis, tapi juga stylish dan tentu saja seksi dengan bentuk tubuhnya.

Misalnya saja seperti gaya outfit Anya saat memakai baju tenis warna hita dan putih. Penampilannya begitu memukau, berikut ulasannya dari Instagram @anyageraldine.

Pakai outfit hitam

Anya Geraldine

Gaya kece Anya Geraldine saat latihan tenis. Dia memakai polo shirt crop dipadukan dengan mini skirt dan sneakers ungu putih. Gayanya makin kece dengan headband hitam yang ia pakai.

Fokus latihan

Anya Geraldine

Saat latihan tenis, Anya selalu fokus. Tak heran kemampuan Anya dalam berlain tenis bak profesional.

“Keren mainnya Anya,” komen @onen***

“Sayang semangat,” celetuk @gibran***

Halaman:
1 2 3
      
