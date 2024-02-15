Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Sering Gagal Soal Percintaan, Scorpio hingga Gemini

Lidia Pratama , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |12:00 WIB
5 Zodiak Sering Gagal Soal Percintaan, Scorpio hingga Gemini
Zodiak sering gagal dalam percintaan, (Foto: Freepik)
A
A
A

PERCINTAAN jadi salah satu aspek terpenting dalam banyak orang. Sebuah perjalanan emosional yang penuh warna. Meski pun banyak yang beruntung dalam cinta, tapi sebaliknya, sebagian orang cenderung kerap mengalami kegagalan dalam hubungan asmara mereka.

Dari kacamatan keberuntungan secara tanda zodiak, memang ada yang sering kali gagal dalam cinta, kerap menghadapi tantangan yang membuat mereka rentan patah hati. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (18/2/2024) berikut lima zodiak yang sering gagal dalam urusan percintaan.

1. Scorpio: Zodiak Scorpio, dikenal dengan intensitas dan gairahnya. Mereka sering kali terjebak dalam pergolakan emosi yang rumit, hasrat mereka untuk menjalin hubungan yang mendalam bisa memunculkan kesalahpahaman dan miskomunikasi.

2. Aquarius: Para Aquarius dikenal akan kemandirian dan tidak konvensional. Kepribadian tersebut kerap membuat mereka kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk menjalin hubungan asmara yang romantis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement