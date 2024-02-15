5 Zodiak Sering Gagal Soal Percintaan, Scorpio hingga Gemini

PERCINTAAN jadi salah satu aspek terpenting dalam banyak orang. Sebuah perjalanan emosional yang penuh warna. Meski pun banyak yang beruntung dalam cinta, tapi sebaliknya, sebagian orang cenderung kerap mengalami kegagalan dalam hubungan asmara mereka.

Dari kacamatan keberuntungan secara tanda zodiak, memang ada yang sering kali gagal dalam cinta, kerap menghadapi tantangan yang membuat mereka rentan patah hati. Dilansir dari Astrotalk, Minggu (18/2/2024) berikut lima zodiak yang sering gagal dalam urusan percintaan.

1. Scorpio: Zodiak Scorpio, dikenal dengan intensitas dan gairahnya. Mereka sering kali terjebak dalam pergolakan emosi yang rumit, hasrat mereka untuk menjalin hubungan yang mendalam bisa memunculkan kesalahpahaman dan miskomunikasi.

2. Aquarius: Para Aquarius dikenal akan kemandirian dan tidak konvensional. Kepribadian tersebut kerap membuat mereka kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk menjalin hubungan asmara yang romantis.