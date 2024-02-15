Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Pria Paling Protektif ke Pasangannya

Lidia Pratama , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |20:00 WIB
4 Zodiak Pria Paling Protektif ke Pasangannya
Zodiak pria protektif, (Foto: Nensuria/Freepik)
BANYAK perempuan yang ingin memiliki pasangan yang bisa melindungi dirinya dengan sepenuh hati. Memiliki pasangan yang protektif seringkali dianggap sebagai sesuatu yang istimewa dan manis, mulai dari mendapat perlindungan hingga perhatian.

Dilihat dari karakter secara astrologi, ada beberapa tanda zodiak memang dikenal memiliki sifat protektif dan penuh perhatian terhadap orang yang mereka cintai. Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (17/2/2024) berikut empat zodiak pria yang disebut paling protektif pada pasangan.

1. Aries: Pria Aries dikenal karena keberanian dan tidak takut. Mereka memiliki rasa kesetiaan yang kuat dan naluri bawaan untuk melindungi orang yang mereka cintai dari segala bahaya. Keberanian dan jiwa petualang Aries membuat mereka siap menghadapi setiap tantangan bersama pasangannya.

2. Cancer: Zodiak pria Cancer, memiliki intuisi yang kuat dan emosional yang mendalam. Mereka cenderung menciptakan lingkungan pelindung di sekitar pasangannya, dengan sifat kepedulian dan empati mereka.

Halaman:
1 2
1 2
      
