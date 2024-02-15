3 Zodiak Berawal dari Musuh Bisa Jadi Kekasih

KISAH cinta yang berawal dari musuh seringkali menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Baik dalam dunia film maupun kehidupan nyata, hubungan yang awalnya dipenuhi dengan konflik dan ketegangan bisa berkembang menjadi kisah cinta yang penuh gairah.

Nah, ternyata menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang cenderung terlibat dalam cerita musuh jadi kekasih. Hal ini karena saat bertemu dengan seseorang yang kasar atau cenderung bertengkar, mereka menyadari kelembutan hati diri sendiri.

Lantas siapakah mereka? Dilansir dari Bustle, Sabtu (17/2/2024) berikut tiga zodiak bisa yang berawal dari musuh jadi kekasih.

1. Aries: Zodiak ini cenderung menikmati argumen dan percakapan. Pepatah yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuat Aries tertarik adalah dengan bertarung dengannya. Mereka senang dengan tantangan dan sering kali menunjukkan ketertarikan melalui perdebatan atau pertengkaran kecil.

Menurut astrologi, si Aries memiliki kecenderungan untuk melibatkan diri dalam hubungan musuh jadi kekasih, di mana rasa cinta tumbuh di tengah peselisihan dan pertengkaran.

