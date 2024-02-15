4 Zodiak Paling Tidak Banyak Omong, Virgo Termasuk Loh!

BAGI sebagian orang, menjadi pendiam bukanlah sekadar tentang ketidakmampuan berbicara, tetapi lebih sebagai bentuk ekspresi diri yang tajam, misterius, ketenangan, atau bahkan kepercayaan diri.

Karakter pembawaan seperti ini, disebutkan secara alami ada beberapa tanda zodiak yang dikenal dengan sifat pendiam mereka. Bukan tak ingin berbicara, namun mereka berhati-hati dan cenderung berkomunikasi dengan gerak tubuh atau ekspresi.

Siapakah mereka? Dilansir dari Astrotalk, Sabtu (17/2/2024) berikut empat zodiak yang paling pendiam.

1. Capricorn: Capricorn dikenal sebagai zodiak yang memiliki kekuatan dalam keheningan. Observasinya yang tajam memungkinkan mereka untuk menilai situasi secara diam-diam sebelum mengungkapkan pikiran mereka. Kehati-hatian dan kebijaksanaan mereka menjadi hal istimewa yang mereka miliki.

2. Cancer: Zodiak ini seringkali memilih diam daripada menyusun kata-kata untuk berbicara. Keintuisian dan kepekaan mereka tercermin melalui isyarat non-verbal. Menciptakan lingkungan yang mendukung dapat membantu Cancer merasa nyaman untuk berbagi perasaan dengan lebih terbuka.