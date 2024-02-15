Beyonce Mendadak Muncul di New York Fashion Week, Bikin Orang Heboh

SETELAH menghebohkan publik lewat pengumuman album "Act II" dan perilisan dua single baru, kini Beyoncé muncul di New York Fashion Week. Kehadirannya dalam acara ini memicu kehebohan banyak publik.

Beyonce terlihat hadir untuk menyaksikan peragaan merek busana ternama Luar. Brand ini didirikan pada 2021 oleh desainer Raul Lopez. Hal ini membuat Luar terbilang sebagai brand baru dibanding dengan nama-nama brand yang telah besar seperti Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger ataupun Tory Burch.

Dalam kesempatan ini, Beyonce hadir diapit oleh ibu Tina Knowles dan pengawal terkenal Julius de Boer. Beyoncé, saudara perempuannya, dan ibunya tidak hadir sebagai superstar malam itu, melainkan menjalankan tugas bibi, ibu, dan nenek yang bangga mendukung putra Solange Knowles, Daniel "Julez" Smith Jr., dalam debutnya di NYFW.

"Walaupun bukan hadir sebagai artis, Beyonce tampil dengan outfit cowgirl (coboy perempuan) yang mengkilap membuat mata tertuju padanya. Konsep penampilannya ini dipilih sesuai dengan single barunya "16 Carriages" dan "Texas Hold 'Em".

BACA JUGA: 5 Potret Salmafina Sunan yang Baru Wisuda dari Sekolah Alkitab

Mengutip dari USA Today, Beyonce tampil mengenakan gaun blazer abu-abu yang berhiaskan berlian. Gaun blazer ini memiliki potongan dada yang sangat rendah sehingga memperlihatkan bagian dadanya.

Baju mewah tersebut semakin berkilau dengan tambahan kalung di bagian dadanya. Outfit tersebut dipadukan dengan sepatu boots setinggi paha dan topi koboi berwarna abu-abu. sebagai pelengkap penampilan, Beyonce menenteng tas silver serta mengenakan kacamata hitam.