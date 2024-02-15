Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beyonce Mendadak Muncul di New York Fashion Week, Bikin Orang Heboh

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |20:01 WIB
Beyonce Mendadak Muncul di New York Fashion Week, Bikin Orang Heboh
Beyonce di NYFW. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH menghebohkan publik lewat pengumuman album "Act II" dan perilisan dua single baru, kini Beyoncé muncul di New York Fashion Week. Kehadirannya dalam acara ini memicu kehebohan banyak publik. 

Beyonce terlihat hadir untuk menyaksikan peragaan merek busana ternama Luar. Brand ini didirikan pada 2021 oleh desainer Raul Lopez. Hal ini membuat Luar terbilang sebagai brand baru dibanding dengan nama-nama brand yang telah besar seperti Calvin Klein, Michael Kors, Tommy Hilfiger ataupun Tory Burch.

Beyonce

Dalam kesempatan ini, Beyonce hadir diapit oleh ibu Tina Knowles dan pengawal terkenal Julius de Boer. Beyoncé, saudara perempuannya, dan ibunya tidak hadir sebagai superstar malam itu, melainkan menjalankan tugas bibi, ibu, dan nenek yang bangga mendukung putra Solange Knowles, Daniel "Julez" Smith Jr., dalam debutnya di NYFW.

"Walaupun bukan hadir sebagai artis, Beyonce tampil dengan outfit cowgirl (coboy perempuan) yang mengkilap membuat mata tertuju padanya. Konsep penampilannya ini dipilih sesuai dengan single barunya "16 Carriages" dan "Texas Hold 'Em".

Mengutip dari USA Today, Beyonce tampil mengenakan gaun blazer abu-abu yang berhiaskan berlian. Gaun blazer ini memiliki potongan dada yang sangat rendah sehingga memperlihatkan bagian dadanya. 

Baju mewah tersebut semakin berkilau dengan tambahan kalung di bagian dadanya. Outfit tersebut dipadukan dengan sepatu boots setinggi paha dan topi koboi berwarna abu-abu. sebagai pelengkap penampilan, Beyonce menenteng tas silver serta mengenakan kacamata hitam. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/612/3080847/mengapa_penyanyi_beyonce_sangat_ditakuti_di_dunia_hollywood_ini_alasannya-NYhT_large.jpg
Mengapa Penyanyi Beyonce Sangat Ditakuti di Dunia Hollywood? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/194/3071362/beyonce-qBMs_large.jpg
4 Potret Elegan Beyonce, Diva Hollywood yang Lagi Dihujat Netizen Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/612/3071349/beyonce-XPIK_large.jpg
Netizen Indonesia Ramai-Ramai Hujat Instagram Beyonce, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/298/3052529/beyonce-3LgU_large.jpg
Beyonce Luncurkan Merek Wiski Terbaru, Terinspirasi dari Buyutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/611/3000042/momen-langka-beyonc-bagikan-tips-merawat-rambut-keritingnya-SL0ClnMWaI.jpg
Momen Langka Beyoncé Bagikan Tips Merawat Rambut Keritingnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/29/194/2569587/tampil-glamor-beyonce-pakai-tas-bola-tenis-dan-berlian-400-karat-di-oscar-2022-du9i6Au3V4.jpg
Tampil Glamor, Beyonce Pakai Tas Bola Tenis dan Berlian 400 Karat di Oscar 2022
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement