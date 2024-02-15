Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Putus dari Wulan Guritno, Sabda Ahessa Kini Tampil Brewokan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |19:03 WIB
Putus dari Wulan Guritno, Sabda Ahessa Kini Tampil Brewokan
Sabda Ahessa. (Foto: instagram)
A
A
A

MANTAN pacar Wulan Guritno, Sabda Ahessa, sukses membuat pangling netizen. Pasalnya, setelah berpisah dengan Wulan Guritno, pria ini terlihat mengganti penampilannya dengan brewok di wajahnya.

Potret itu terlihat di sejumlah postingan Sabda di Instagram-nya, @sabdaahessa. Nampak pria 27 tahun ini tampil beda dengan brewok tebal di wajahnya.

Sebelumnya, Sabda sendiri jarang tampil dengan brewok lebat. Namun, pasca putus dengan Wulan, ia memutuskan untuk mengubah penampilannya. Seperti apa potret terbaru Sabda Ahessa, mantan kekasih Wulan Guritno yang kini tampil brewok? Yuk simak!

Pose ala Pria Bali

Sabda Ahessa

Pertama ada potret Sabda saat di Pulau Dewata, Bali. Nampak Sabda yang kini brewokan berpose ala pria Bali dengan kain dan kaus hitam. Sabda juga mengenakan kain hitam di kepalanya hingga membuat penampilannya semakin khas dengan pria Bali.

Potret Bertelanjang Dada

Sabda Ahessa

Masih dengan nuansa Bali, Sabda juga tampil bertelanjang dada di pose ini. Sabda terlihat hanya mengenakan kain dan tak mengenakan atasan hingga menampilkan badan atletisnya. Sabda juga memakai asesoris bunga yang memberi kesan tropis pada penampilannya.

Tampil Atletis di Air Terjun

Sabda Ahessa

Pasca-putus dengan Wulan Guritno, Sabda nampaknya semakin dekat dengan alam. Terlihat potret dirinya saat berada di tengah air terjun menampilkan tubuhnya yanh atletis. Brewok di wajah Sabda ini pun terlihat lebih tebal dari biasanya.

Halaman:
1 2
      
