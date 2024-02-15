Yuk! Jaga Kebersihan agar Rumah Bebas Virus dan Penyakit

AGAR rumah bebas virus dan penyakit, tidak ada cara lain kecuali dengan menjaga kebersihan. Pastikan seluruh ruangan dan barang-barang yang ada di dalam rumah dalam keadaan steril dan bersih.

Nah, berikut ini sejumlah cara agar rumah bebas virus dan penyakit berbahaya.

1. Rajin Membersihkan Lantai

Membersihkan lantai mutlak harus dilakukan. Idealnya, membersihkan lantai dilakukan setiap hari. Jangan sampai ada sisa makanan, sampah, hingga kotoran hewan. Lantai yang bersih menandakan penghuninya sehat.

2. Bersihkan Kamar Mandi Secara Berkala

Tak kalah penting, membersihkan kamar mandi secara berkala. Misalnya, seminggu sekali. Kamar mandi adalah sarang virus dan kuman yang harus selalu dibersihkan. Jangan sampai ada genangan yang bisa jadi sarang nyamuk.

3. Membersihkan Ruangan Tidur

Salah satu upaya menjaga kebersihan rumah yang sebaiknya dilakukan setiap hari adalah membersihkan ruangan tidur. Waktu yang tepat untuk melakukannya adalah setelah bangun tidur. Untuk memudahkannya, gunakan sprei yang simpel dan tidak berlapis. Selain itu, biasakan membuka jendela kamar di pagi hari agar udara segar dan cahaya matahari bisa masuk ke kamar tidur.

Satu lagi yang harus diperhatikan, pasang diffuser saat tidur. Dengan diffuser, udara yang terhirup saat tidur merupakan udara yang baik, menenangkan dan bisa menjadi terapi tersendiri.

4. Mencuci Pakaian usai Dipakai

Banyak yang menganggapnya ribet, padahal sebenarnya mencuci baju setiap hari jauh lebih ringan daripada menumpuknya di akhir pekan. Kebiasaan ini akan menjadi cara yang dapat meringankan Anda dalam menjaga kebersihan rumah. Pasalnya, Anda hanya perlu mencuci sedikit baju setiap harinya.

5. Membersihkan Dapur

Memasak di rumah sendiri tentunya lebih terjamin kebersihannya daripada membeli makanan di luar. Namun, bagaimana bisa dapur Anda sendiri kotor? Ternyata, kejadian keracunan makanan berasal dari bakteri yang mengontaminasi di dapur sendiri. Oleh sebab itu, pastikan dapur Anda bersih. Usahakan untuk selalu membersihkannya begitu selesai memasak.