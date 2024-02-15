Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ketua RT di Depok Mirip Sutradara Studio Ghibli, Netizen Syok

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:26 WIB
Viral Ketua RT di Depok Mirip Sutradara Studio Ghibli, Netizen Syok
Viral Pak RT Mirip Produser Ghibli. (Foto: X)
A
A
A

PARA pencinta Jejepangan pasti kenal dengan Studio Ghibli. Salah satu studio anime yang memiliki karya-karya ikonik. Ghibli memang dikenal sebagai studio yang menciptakan film-film anime terkenal.

Aspek yang membuat Studio Ghibli begitu unik adalah penggunaan realisme yang imersif dalam visualnya. Realisme imersif adalah salah satu bentuk genre yang berupaya menyeimbangkan unsur fantasi. Hal ini tentu tidak lepas dari Hayao Miyazaki, sutradara studio Ghibli.

Siapa sangka, baru-baru ini viral di sosial media seorang pria paruhbaya yang ternyata memiliki paras mirip Miyazaki. Pria itu meruoakan ketua RT di Kota Depok, Jawa Barat.

Pak RT

Potret pria itu viral usai diunggah akun X, @neelamayux. Ia mengatakan bertemu dengan ketua RT-nya ini saat momen pencoblosan di TPS Depok.

“Ok tadi kan gua habis coblos pemilu bareng emak gua terus abis itu kita nyamperin rumah pak RT... TRUS MASA PAK RT NYA MIRIP HAYAO MIYAZAKI dahhh,” tulis akun itu.

Netizen ini yang juga merupakan anime lovers begitu syok melihat ketua RT-nya mirip sutradara ternama asal Jepang itu. Ia mengaku baru pertama kali bertemu dengan ketua RT ini.

“Aku baru pertama kali ketemu karena rumahku jaraknya jauh,” jelasnya.

Dari foto tersebut, ketua RT ini nampak memiliki rambut dan jenggot berwarna putih dan memakai kacamata persis seperti Miyazaki.

Sayangnya, tak diketahui identitas dari ketua RT tersebut. Warganet ini pun mengaku senang bisa bertemu ketua RT-nya yang ternyata berparas mirip Hayao Miyazaki.

Ia mengatakan sosok ketua RT-nya ini begitu baik dan ramah dengan warganya. “Btw, pak RT nya baik banget guyss,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
