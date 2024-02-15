Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Potret Maria Vania Tampil Menggoda Pakai Dress Transparan, Seksi Maksimal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |09:08 WIB
3 Potret Maria Vania Tampil Menggoda Pakai Dress Transparan, Seksi Maksimal
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Vania memang dikenal sebagai salah satu selebriti yang seksi. Ia kerap sekali tampil terbuka memakai busana ketat dan terbuka.

Seperti pada postingan saat dia menjalani pemotretan. Yang menarik, Maria Vania tampil seksi memakai dress transparan berwarna silver.

"In touch but out of reach," tulis Vania dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @maria_vaniaa.

Tampil seksi pakai dress transparan

Maria Vania

Potret Maria Vania tampil seksi saat jalani pemotretan. Dia memakai dress transparan berwarna silver dengan sentuhan payet dan swarovski yang memberi kesan mewah.

Dress dengan model terbuka ini memamerkan lekuk tubuhnya mulus dan aduhai. Dia pose dengan kedua tangan diangkat dan memperlihatkan ketiaknya yang mulus.

“Apa boleh semulus itu mba?,” komen @adiet***

“Perfect body,” sambung @denyar***

“Duh seksi banget,” tambah @haye***

Tampil dengan makeup tebal

Maria Vania

Maria tampil cantik dengan makuep tebal bernuansa pink. Di bagian matanya terlihat old berwarna pink. Dia juga menggunakan lipstik pink yang membuat bibirnya makin seksi.

Sementara itu tampilan rambutnya digerai dengan model bergelombang. Dia juga menambahkan aksesori anting panjang pada penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/612/3022654/maria-vania-pakai-kimono-tampil-bak-boneka-netizen-next-maria-ozawa-GRZJzf8uOG.jpg
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018792/potret-maria-vania-jalan-cantik-di-zebra-cross-jepang-outfitnya-bikin-salfok-rSZk0gyZKx.jpg
Potret Maria Vania Jalan Cantik di Zebra Cross Jepang, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/612/3016468/potret-maria-vania-tampil-hot-dengan-yukata-gak-kalah-seksi-dari-maria-ozawa-zQ1YenQ9SM.jpg
Potret Maria Vania Tampil Hot dengan Yukata, Gak Kalah Seksi dari Maria Ozawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2998180/potret-maria-maria-pakai-bikini-biru-di-ranjang-pose-nunggingnya-bikin-netizen-halu-toVHHYzpQd.jpg
Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/612/2995672/potret-menggoda-maria-vania-nikmati-suasana-hujan-bikin-netizen-salfok-DH0HmT9B3v.jpg
Potret Menggoda Maria Vania Nikmati Suasana Hujan, Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/612/2993197/potret-maria-vania-mirror-selfie-tampil-seksi-pamer-perut-rata-zDEvxTT7CC.jpg
Potret Maria Vania Mirror Selfie, Tampil Seksi Pamer Perut Rata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement