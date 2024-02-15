3 Potret Maria Vania Tampil Menggoda Pakai Dress Transparan, Seksi Maksimal

MARIA Vania memang dikenal sebagai salah satu selebriti yang seksi. Ia kerap sekali tampil terbuka memakai busana ketat dan terbuka.

Seperti pada postingan saat dia menjalani pemotretan. Yang menarik, Maria Vania tampil seksi memakai dress transparan berwarna silver.

"In touch but out of reach," tulis Vania dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @maria_vaniaa.

Tampil seksi pakai dress transparan

Potret Maria Vania tampil seksi saat jalani pemotretan. Dia memakai dress transparan berwarna silver dengan sentuhan payet dan swarovski yang memberi kesan mewah.

Dress dengan model terbuka ini memamerkan lekuk tubuhnya mulus dan aduhai. Dia pose dengan kedua tangan diangkat dan memperlihatkan ketiaknya yang mulus.

“Apa boleh semulus itu mba?,” komen @adiet***

“Perfect body,” sambung @denyar***

“Duh seksi banget,” tambah @haye***

Tampil dengan makeup tebal

Maria tampil cantik dengan makuep tebal bernuansa pink. Di bagian matanya terlihat old berwarna pink. Dia juga menggunakan lipstik pink yang membuat bibirnya makin seksi.

Sementara itu tampilan rambutnya digerai dengan model bergelombang. Dia juga menambahkan aksesori anting panjang pada penampilannya.