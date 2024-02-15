Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Pasangan Mau Kemah Tapi Tak Tahu Cara Bangun Tenda, Malah Dijadikan Selimut

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |08:07 WIB
Momen Pasangan Mau Kemah Tapi Tak Tahu Cara Bangun Tenda, Malah Dijadikan Selimut
Viral Gagal Bikin Tenda. (Foto: Instagram)
A
A
A

BERKEMAH memang harus dilakukan dengan berbagai persiapan dan tentunya peralatan. Tapi, yang paling penting sebelum berkemah ada baiknya kita mempelajari apa yang harus kita bawa.

Memang, berkemah nampak mudah hanya perlu menggelar tenda lalu membangun perapian untuk tempat memasak. Apa yang sulit sih dari hal tersebut?

Viral Tenda

Nah, bagi yang belum pernah berkemah, Anda harus tahu jika membuat tenda tidak semudah kelihatannya. Meskipun ada buku petunjuknya, belum tentu kita bisa memasangnya dengan tepat.

Inilah yang terjadi pada pasangan yang tengah berkemah di sebuah lapangan. Alih-alih beristirahat di tenda dome, mereka malah menggunakan tenda tersebut sebagai selimut.

Pasalnya, tenda tersebut gagal berdiri meskipun beberapa patok sudah terpasang. Mungkin karena teralu lelah mengerjakan atau karena memang sudah putus asa, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke tenda yang belum berdiri itu.

Topik Artikel :
Berkemah viral Viral di Sosmed
