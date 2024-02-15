Advertisement
Home
Okezone.com
HOME WOMEN LIFE

Viral Perempuan Salah Kostum Next Level, Malah Diajak Kerja di Tempat Makan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |07:08 WIB
Viral Perempuan Salah Kostum Next Level, Malah Diajak Kerja di Tempat Makan
Viral Perempuan Salah Kostum. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI para perempuan, kostum adalah salah satu yang mereka pikirkan ketika bepergian. Tidak heran jika banyak perempuan yang bingung untuk menentukan baju apa yang harus digunakannya.

Biasanya, salah satu yang sangat dihindari adalah menggunakan baju yang sama dengan orang lain. Tapi, apa jadinya jika baju yang digunakan malah sama dengan para pelayan toko ya?

Viral Salah Kostum

Inilah yang terjadi pada seorang perempuan yang tengah mengunjungi pusat perbelanjaan. Dia terlihat menggunakan baju yang sama dengan para pegawai sebuah toko, yakni warna pink polos.

Sontak seorang pegawai toko yang tengah mengepel pun nampak memanggil perempuan tersebut dengan lambaian tangan. Perempuan yang merasa dirinya salah kostum itu pun langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya.

Tidak berhenti sampai di situ, ada pegawai kedua yang kemudian ikut-ikutan memanggil, sementara pegawai pertama nampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Akibatnya, perempuan itu pun semakin tertawa geli dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Telusuri berita women lainnya
