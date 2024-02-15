Viral Perempuan Salah Kostum Next Level, Malah Diajak Kerja di Tempat Makan

BAGI para perempuan, kostum adalah salah satu yang mereka pikirkan ketika bepergian. Tidak heran jika banyak perempuan yang bingung untuk menentukan baju apa yang harus digunakannya.

Biasanya, salah satu yang sangat dihindari adalah menggunakan baju yang sama dengan orang lain. Tapi, apa jadinya jika baju yang digunakan malah sama dengan para pelayan toko ya?

Inilah yang terjadi pada seorang perempuan yang tengah mengunjungi pusat perbelanjaan. Dia terlihat menggunakan baju yang sama dengan para pegawai sebuah toko, yakni warna pink polos.

Sontak seorang pegawai toko yang tengah mengepel pun nampak memanggil perempuan tersebut dengan lambaian tangan. Perempuan yang merasa dirinya salah kostum itu pun langsung tertawa dan menggelengkan kepalanya.

Tidak berhenti sampai di situ, ada pegawai kedua yang kemudian ikut-ikutan memanggil, sementara pegawai pertama nampak menggeleng-gelengkan kepalanya. Akibatnya, perempuan itu pun semakin tertawa geli dan bergegas meninggalkan tempat tersebut.