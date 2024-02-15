Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Payton Domschke, Senyum Manisnya Bikin Kesengsem

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |06:05 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Payton Domschke, Senyum Manisnya Bikin Kesengsem
Gadis Cuaca Payton Domschke. (Foto: Instagram)
A
A
A

PAYTON Domschke merupakan seorang meteorologis atau biasa disebut sebagai gadis cuaca untuk WVEC-TV di Virginia. Jurnalis berita cantik asal amerika ini memberikan prakiraan cuaca terkini secara langsung untuk wilayah pesisir Virginia dan timur laut Carolina Utara pada pagi Sabtu dan Minggu.

Dia pun suka membuat blog cuaca yang menarik dan informatif, untuk membantu rekan-rekan meteorologis dalam menyampaikan prakiraan cuaca yang berdampak tinggi. Dalam blognya, ada Peringatan Mode Badai lewat siaran langsung dan media sosial.

Sebagai salah satu anchor di televisi, penampilan Payton memang kerap menarik perhatian. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

pose Senyum Manis

Payton Domschke

Pada postingan Payton ini terlihat ia sedang berada di studio WKYC. Ia terlihat mengenakan kemeja putih yang bagian kerah leher dan pergelangan tangannya dikeluarkan sehingga menutupi bagian blazernya. Blazzernya berwarna biru tua yang memiliki motif gari-gari putih tipis.

Penampilan Menyambut Halloween

Payton Domschke

Pada postingan Payton selanjutnya memperlihatkan ia sedang berpose di studio siaran WKYC saat menjelang halloween. Sehingga ia mengenakan gaun yang berwarna sama dengan labu, karena biasanya kalau dikaitkan dengan Halloween.

Gaunnya memiliki model x line dimana pada bagian bawah dadanya terdapat karen sehingga membentuk bentuk tubuhnya menjadi ramping.

Foto Studio

Payton Domschke

Foto Payton ini diambil di kota Cleveland, Ohio pada tanggal 3 Maret 2023. Ia mengenakan set jas dan celana panjang berwarna biru terang yang dilengkapi dengan ikat pinggang yang berwarna sama. lalu ia menambahkan baju dalam berwarna putih.

Halaman:
1 2
      
