BEAUTY

Beredar Nose Serum Disebut Bikin Hidung Mancung, Dokter: Hati-hati Penipuan!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:34 WIB
Beredar Nose Serum Disebut Bikin Hidung Mancung, Dokter: Hati-hati Penipuan!
Serum hidung, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

BENTUK hidung mancung tak dipungkiri memang merupakan salah satu fitur wajah yang diinginkan oleh banyak orang, untuk tampil lebih cantik atau ganteng dan meningkatkan percaya diri.

Tak heran untuk bisa punya hidung mancung, sebagian orang rela melakukan operasi plastik agar hidung mereka terlihat lebih tinggi dan lancip. Nah saat ini, yang sedang ramai di jagat maya tepatnya di linimasa TikTok bukan jenis operasi plastik terbaru untuk hidung, melainkan kemunculam serum yang disebut-sebut bisa membuat hidung lebih mancung?

Fenomena itu direspon oleh dokter estetika, dr. Kamila Jaidi, MARS, Dipl, AAAM. Lewat akun TikTok pribadinya, ia mengunggah sebuah video dari salah satu brand skincare yang memproduksi serum diduga bisa memancungkan hidung.

“Hati-hati penipuan ya,” kata dr. Kamila, dikutip dari akun TikTok @kamilajaidi, Kamis (15/2/2024)

