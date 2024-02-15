7 Tips Menjaga Kulit Tetap Terhidrasi Selama Penerbangan ala Pramugari

MELANCONG dapat memberikan dampak yang sangat buruk pada tubuh Anda. Bisa menimbulkan stres, kembung, dan kurang tidur. Jangan lupakan kursinya yang tipis dan sempit.

Perawatan kulit mungkin termasuk dalam daftar kekhawatiran yang paling bawah, meskipun hal itu juga berdampak besar. Kabin pesawat sangat kering karena rendahnya kelembapan dan sirkulasi udara di mana hal ini dapat merusak kulit Anda.

“Penumpang datang ke dapur dan bertanya kepada kami, Apa yang bisa kami lakukan?” kata pramugari asal Baltimore, Elizabeth Simpson (30).

Butuh percobaan untuk menentukan rutinitas yang berhasil – hal umum bagi mereka yang bekerja di udara. Tips ini juga datang dari Ashlee Loree yang telah menjadi pramugari selama sembilan tahun.

Melansir The Washington Post, saran diambil dari Loree serta berbicara dengan lima pramugari dan seorang pilot. Demi mendapatkan saran terbaik dalam menjaga kulit tetap sehat selama perjalanan.

1. Banyak minum air putih

Minumlah banyak air. “Saya selalu berusaha mendorong untuk minum lebih banyak air, terutama kepada karyawan baru,” katanya.

Courtney Acree (40), seorang chiropractor yang menjadi pramugari, menghidrasi sepenuhnya pada malam sebelum dia bepergian. Minum sebanyak mungkin dan menambahkan suplemen ke dalam air yang mencakup elektrolit, seperti Liquid IV.

Jangan terjebak membeli air yang mahal di bandara, dan kemasi botol Anda sendiri. Setelah kehilangan terlalu banyak botol bermerek mahal, Simpson beralih ke botol air silikon lipat yang dapat digunakan kembali.

2. Memakai pelembap dan tabir surya

Menghidrasi kulit dari dalam sangatlah penting, tetapi perawatan di permukaan juga membantu. Carole Hopson, seorang pilot United Airlines, adalah penggemar lama Aquaphor untuk wajah dan tubuhnya.

Setiap anggota awak penerbangan yang kami ajak bicara mengatakan untuk tidak menggunakan riasan wajah selama penerbangan dan selalu memakai tabir surya apapun musim atau tujuannya sekalipun dalam pesawat. Jendela pesawat menghalangi sebagian sinar UV, tetapi tidak semua.

Untuk mengurangi penggunaan produk terutama saat bepergian ke tujuan yang pembatasan cairan bawaannya sangat ketat, sebagian besar memilih pelembab yang mengandung SPF.