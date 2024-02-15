Tahi Lalat Bertambah saat Dewasa, Normal atau Berbahaya?

TAHI lalat adalah sebuah bintik kecil yang umumnya berwarna coklat dan juga kehitaman yang ada di atas permukaan kulit. Mayoritas penduduk di dunia pasti memiliki tahi lalat dibagian tubuh yang berbeda beda.

Dokter sekaligus content creator kesehatan, dr. Nadia Alaydrus menjelaskan bahwa tahi lalat memiliki berbagai macam bentuk mulai dari tipis yang tak terlalu kelihatan hingga tebal dan menonjol. Warna dari tahi lalat itu pun juga bervariasi lho.

“Jadi tahi lalat itu sendiri bentuknya macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang menonjol. Tapi warnanya itu juga macam-macam ada yang pucat, coklat, hitam, merah, bahkan ada yang biru,” kata dr. Nadia dalam unggahan akun Instagramnya @nadialaydrus, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (15/2/2024).

Memiliki tahi lalat menjadi suatu kondisi yang wajar lho. Bahkan tahi lalat bukan hanya muncul saat masih kecil, melainkan juga bisa terbentuk tahi lalat baru saat seseorang sudah beranjak dewasa.

“Tahi lalat sendiri itu gak selalu timbul dari saat kita lahir. Jadi gak usah kaget kalau pada saat dewasa itu tiba-tiba muncul tahi lalat baru,” katanya.

Meski begitu, dr. Nadia mengungkap terdapat beberapa tanda yang menjadi tanda bahwa tahi lalat tersebut gejala dari penyakit kanker kulit yang harus diperhatikan lebih. Dirinya membagi tanda-tanda tersebut kedalam 5 poin yang yaitu A B C D E, sebagai berikut:

1. Asimetris

Jika Anda memiliki tahi lalat dengan salah satu sisi itu setengah lingkaran, tetapi sisi satunya lagi berbentuk seperti kotak. Bentuk tahi lalat yang tidak simetris patut untuk diperhatikan.

2. Bordernya

Anda juga bisa perhatikan bagian tepi tahi lalat. Jika bagian tepi itu tidak beraturan, maka ini bisa jadi tanda-tanda kanker kulit.

3. Color

Kondisi yang bahaya jika warna dalam satu tahi lalat itu beda-beda. Sebagai contoh, dalam satu tahi lalat terdapat warna kecoklatan, kemerahan, dan juga kehitaman.

4. Diameter

Umumnya diameter dari tahi lalat yang normal dari tidak lebih dari 0,5 cm.