Penting! Ini Nutrisi Pertumbuhan Tulang yang Harus Dikonsumsi Tiap Hari

NUTRISI pertumbuhan tulang dan gigi sangat diperlukan sejak usia dini. Masa anak-anak dan remaja merupakan momen penting untuk pertumbuhan tulang. Pada masa ini, tulang bertumbuh dengan cepat hingga akhirnya berhenti pada akhir masa remaja atau usia awal dua puluhan. Bukan cuma bertumbuh, kepadatan massa tulang pun mulai terbentuk sejak fase pertumbuhan ini.

Asupan yang mengandung kalsium, protein dan magnesium terbukti efektif memperkuat serta menyehatkan tulang. Sehingga, tulang tetap kuat meski usia telah beranjak senja.

Lantas, nutrisi apa saja yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang.

Nutrisi Pertumbuhan Tulang

1. Kalsium

Kalsium merupakan mineral paling populer yang berhubungan dengan pertumbuhan tulang. Rata-rata orang membutuhkan sekitar 1.000 mg kalsium setiap hari. Namun anak-anak dan remaja membutuhkan 1.300 mg kalsium dan wanita dewasa membutuhkan 1.200 mg.

Walau begitu, kalsium tak bisa 'berdiri' sendiri untuk bisa diserap oleh tubuh. Misalnya, Anda mengonsumsi 500 mg kalsium, maka tidak semuanya akan diserap oleh tubuh. Semua tergantung pada protein dan sumber kalsium yang didapat.

Kalsium akan mudah diserap bila dikonsumsi bersama dengan protein. Itu sebabnya mengapa anak dalam masa pertumbuhan membutuhkan susu. Kalsium juga akan mudah diserap bila sumbernya dari makanan alami ketimbang suplemen.

2. Konsumsi Protein





Studi menyebut, 50 persen tulang terbuat dari protein. Alhasil, protein merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tulang yang optimal sekaligus menjaga kepadatan tulang.

Kebutuhan protein harian berbeda-beda tergantung usia. Usia 1-3 tahun membutuhkan 12 gram protein, 7-11 bulan sebanyak 18 gram, 1-3 tahun 26 gram, 4-6 tahun sekitar 35 gram, 7-9 tahun 50 gram, dan untuk usia di atas itu membutuhkan sekitar 60 gram protein.

3. Vitamin D dan K

Vitamin D membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh. Penelitian selama bertahun-tahun menunjukkan, anak-anak dan remaja yang kekurangan vitamin D selama masa pertumbuhan, cenderung memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah ketimbang mereka yang mendapatkan cukup vitamin.

Paparan sinar matahari pagi dapat menjadi sumber vitamin D terbaik. Vitamin ini juga bisa didapat dari konsumsi makanan seperti ikan berlemak, hati dan keju. Sedangkan untuk orang dewasa, vitamin D juga bisa didapatkan lewat konsumsi suplemen.

Berbeda fungsi dari vitamin D. Vitamin K akan mendukung kesehatan tulang dengan cara memodifikasi osteocalcin, yaitu protein yang terlibat dalam pembentukan tulang. Osteocalcin akan mengikat mineral dalam tulang dan membantu mencegah hilangnya kalsium dari tulang.

4. Magnesium dan Zinc

Magnesium berfungsi untuk mengubah vitamin D menjadi lebih aktif sehingga mampu meningkatkan penyerapan kalsium. Sedangkan zinc atau seng akan mempromosikan pembentukan sel pembangun tulang dan mencegah kerusakan tulang yang lebih banyak seiring bertambahnya usia.