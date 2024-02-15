Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Serum Hidung Mancung, Ini Faktanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |23:29 WIB
Viral Serum Hidung Mancung, Ini Faktanya
Viral serum pemancung hidung. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MEMILIKI hidung mancung merupakan salah satu keingingan banyak orang. Dengan memiliki hidung sesuai dambaan, maka seseorang akan tampil lebih cantik dan percaya diri. Untuk mendapatkannya, masyarakat rela melakukan operasi plastik agar hidung mereka terlihat lebih tinggi dan lancip.

Namun, apa jadinya jika muncul serum yang disebut bisa membuat hidung lebih mancung? Seperti yang viral baru-baru ini di TikTok. Fenomena itu diunggah oleh dokter estetika, dr. Kamila Jaidi, MARS, Dipl, AAAM. Dia mengunggah sebuah video salah satu brand skincare yang memproduksi serum diduga bisa memancungkan hidung.

“Hati-hati penipuan ya,” tulis akun Kamila, @kamilajaidi, dikutip Kamis (15/2/2024).

Video tersebut juga menggunakan foto Kamila seolah dirinya menjadi testimoni dari serum tersebut. Disebutkan skincare bernama Nose Serum itu dapat digunakan di bagian tulang hidung. Menurut keterangan, nantinya serum tersebut akan bekerja menindikan tulang hidung dan membuat hidung menjadi mancung.

Hidung

Mengatahui adanya Nose Serum dan klaim tersebut, dr. Kamila Jaidi pun buka suara. Dia mengatakan hidung mancung itu terjadi karena tulang hidung yang tinggi dan itu dari lahir, bukan karena serum tersebut.

“Bohong, itu bohong. Hidung itu mancung karena tulang hidungnya tinggi dan ini aku dari lahir,” kata Kamila.

Serum tersebut juga dijelaskan bisa merangsang tulang rawan hidung hingga membuatnya lebih tinggi. Mendengarnya, Kamila pun semakin geram dan mengatakan klaim tersebut tidak benar.

“Gimana ceritanya (hidung mancung) gara-gara pakai serum,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement