Viral Serum Hidung Mancung, Ini Faktanya

MEMILIKI hidung mancung merupakan salah satu keingingan banyak orang. Dengan memiliki hidung sesuai dambaan, maka seseorang akan tampil lebih cantik dan percaya diri. Untuk mendapatkannya, masyarakat rela melakukan operasi plastik agar hidung mereka terlihat lebih tinggi dan lancip.

Namun, apa jadinya jika muncul serum yang disebut bisa membuat hidung lebih mancung? Seperti yang viral baru-baru ini di TikTok. Fenomena itu diunggah oleh dokter estetika, dr. Kamila Jaidi, MARS, Dipl, AAAM. Dia mengunggah sebuah video salah satu brand skincare yang memproduksi serum diduga bisa memancungkan hidung.

“Hati-hati penipuan ya,” tulis akun Kamila, @kamilajaidi, dikutip Kamis (15/2/2024).

Video tersebut juga menggunakan foto Kamila seolah dirinya menjadi testimoni dari serum tersebut. Disebutkan skincare bernama Nose Serum itu dapat digunakan di bagian tulang hidung. Menurut keterangan, nantinya serum tersebut akan bekerja menindikan tulang hidung dan membuat hidung menjadi mancung.

Mengatahui adanya Nose Serum dan klaim tersebut, dr. Kamila Jaidi pun buka suara. Dia mengatakan hidung mancung itu terjadi karena tulang hidung yang tinggi dan itu dari lahir, bukan karena serum tersebut.

“Bohong, itu bohong. Hidung itu mancung karena tulang hidungnya tinggi dan ini aku dari lahir,” kata Kamila.

Serum tersebut juga dijelaskan bisa merangsang tulang rawan hidung hingga membuatnya lebih tinggi. Mendengarnya, Kamila pun semakin geram dan mengatakan klaim tersebut tidak benar.

“Gimana ceritanya (hidung mancung) gara-gara pakai serum,” tuturnya.