7 Festival Populer Paling Memukau di Jepang, Bisa Sedot hingga 2 Juta Wisatawan

JEPANG ialah negara menakjubkan dengan kehidupan kota modern yang penuh energi dan warisan tradisi yang kaya.

Dari megapolitan hingga desa terpencil, Jepang merayakan keragaman budaya dan tradisi dengan menggelar sekitar 30 jenis festival yang berbeda sepanjang tahun.

Kehadiran festival-festival ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah yang mengakar dalam masyarakat Jepang.

Keunikan dari setiap festival mencerminkan identitas khas dari berbagai wilayah di negeri ini. Mengutip dari My Odyssey Tours, berikut tujuh festival populer di Jepang yang telah memikat hati banyak orang di seluruh dunia.

1. Festival Lentera Nagasaki

Perayaan musim dingin ini populer di Nagasaki, Jepang, dengan lentera-lentera spektakuler yang menerangi kota. Festival ini berlangsung dari hari pertama hingga hari kelima belas di bulan pertama tahun lunar China.

(Foto: Instagram/@visit_chiba_japan)

Festival ini awalnya dirayakan oleh pemukim Tionghoa untuk Tahun Baru Imlek, namun sekarang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dengan pertunjukan tarian naga, barongsai, musik tradisional China, dan dekorasi lentera yang indah.

2. Festival Salju Sapporo

Festival salju terbesar di dunia di Sapporo, Jepang, dengan pahatan salju dan es yang memukau serta berbagai aktivitas seperti wahana seluncur, perosotan salju, dan labirin. Festival ini menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung dengan makanan lokal yang lezat.

Perayaan ini dimulai pada tahun 1950 dan diadakan setiap tahun pada minggu pertama bulan Februari.

Pada tahun 2024, festival ini dirayakan di Taman Odori dan Susukino di Sapporo dari tanggal 4 Februari hingga 11 Februari. Anda dapat melihat berbagai bentuk pahatan es, termasuk karakter kartun dan film terkenal.

3. Festival Bunga Sakura

Perayaan musim semi ini merupakan merayakan mekarnya bunga sakura di Jepang. Bunga ini ditetapkan sebagai salah satu dari dua bunga nasional (bunga lainnya adalah bunga krisan) di Jepang.

(Foto: Instagram/@iec_abroad)

Setiap tahun, sebagian besar bunga sakura mekar dari pertengahan Maret hingga pertengahan April di Jepang.

Festival ini menawarkan pengalaman piknik yang menyenangkan di bawah pohon sakura yang indah dan bertaburan kelopak bunga sakura, sambil menikmati pemandangan bunga-bunga yang berwarna-warni.

4. Festival Musim Gugur Takayama

Dengan sejarah panjang sekitar 740 tahun, Festival Takayama di Prefektur Gifu dianggap sebagai salah satu dari tiga festival terindah di Jepang.

Festival ini berlangsung setiap musim semi dan musim gugur. Perayaan tradisional yang memamerkan parade kendaraan hias di Prefektur Gifu, Jepang.

Kendaraan hias dari kayu yang indah akan mewarnai Kota Takayama. Festival Takayama merupakan simbol dari keterampilan luar biasa dari para tukang kayu Takayama dan memberikan kesempatan kepada para wisatawan untuk menikmati budaya lokal.