Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Bisa Dibeli Mulai Hari Ini, Yuk Simak Cara Pesannya!

PT KERETA Api Indonesia (Persero) mulai membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024 mulai hari ini, Kamis (15/2/2024) atau H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran.

Tiket tersebut bisa dibeli melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," ungkap VP Public Relations KAI, Joni Martinus dalam siaran pers yang diterima Okezone.

(Foto: PT KAI)

KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Pada saat peak season, di mana terjadi kepadatan pemesanan tiket maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem.

Selanjutnya pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa.