Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Bisa Dibeli Mulai Hari Ini, Yuk Simak Cara Pesannya!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |21:44 WIB
Tiket Kereta Mudik Lebaran 2024 Bisa Dibeli Mulai Hari Ini, Yuk Simak Cara Pesannya!
Penumpang kereta api (Foto: PT KAI)
A
A
A

PT KERETA Api Indonesia (Persero) mulai membuka penjualan tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2024 mulai hari ini, Kamis (15/2/2024) atau H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024 atau H-10 Lebaran.

Tiket tersebut bisa dibeli melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, serta seluruh channel resmi pemesanan tiket kereta api lainnya.

“Kami mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya," ungkap VP Public Relations KAI, Joni Martinus dalam siaran pers yang diterima Okezone.

Penumpang Kereta Api

(Foto: PT KAI)

KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh.

Sistem antrean ini diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

Pada saat peak season, di mana terjadi kepadatan pemesanan tiket maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem.

Selanjutnya pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873/ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/406/3081042/jangan_lewatkan_promo_di_kai_expo_2024_ada_diskon_hingga_70_persen-yoiC_large.jpg
Jangan Lewatkan Promo di KAI Expo 2024, Ada Diskon hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011340/libur-panjang-waisak-kai-operasikan-20-kereta-api-tambahan-hDixPLSrqj.JPG
Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 20 Kereta Api Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011251/traveler-harus-tahu-ini-lho-perbedaan-kereta-ekonomi-c-dan-ca-jeErBEgXDe.JPG
Traveler Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kereta Ekonomi C dan CA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011209/terpukau-keindahan-pemandangan-kereta-panoramic-turis-malaysia-sampai-bilang-begini-jhuTjY0WP9.JPG
Terpukau Keindahan Pemandangan Kereta Panoramic, Turis Malaysia Sampai Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008112/pemuda-jerman-ini-setahun-tinggal-di-kereta-rela-bayar-ratusan-juta-qf0LExEiNq.JPG
Pemuda Jerman Ini Setahun Tinggal di Kereta, Rela Bayar Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement