Di mana Posisi Kursi Paling Aman di Pesawat? Berikut Penjelasannya

PERJALANAN udara sangat aman dan efisien dalam hal waktu ketimbang alat transportasi lain. Namun, jika Anda bertanya-tanya kursi mana yang lebih aman jika dalam keadaan darurat dan bagaimana cara memastikan keselamatan Anda di pesawat?

Jawabannya jelas tergantung jenis keadaan daruratnya, akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa biasanya lebih aman di bagian tengah atau belakang pesawat.

Ketika Anda memilih kursi pesawat, sering kali hanya memikirkan kemudahan untuk naik dan turun dari pesawat atau mungkin tingkat kenyamanannya.

Mengutip Forbes, sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa area di pesawat terbang lebih aman daripada yang lain dan ini adalah salah satu dari sedikit keuntungan membayar lebih murah untuk kursi Anda.

Ketika Dewan Keselamatan Transportasi Nasional di Amerika Serikat menyelidiki 20 kecelakaan sejak tahun 1971 (dengan korban jiwa dan yang selamat), mereka menemukan bahwa mereka yang duduk di bagian akhir pesawat memiliki peluang 69 persen untuk tetap hidup, sementara mereka yang duduk di bagian depan pesawat hanya memiliki peluang 49 persen. Penumpang yang ditempatkan di sekitar sayap pesawat memiliki peluang 59 persen.

Sebuah studi waktu dari Basis Data Kecelakaan Pesawat CSRTG Federal Aviation Administration di Amerika Serikat menganalisis data dari kecelakaan pesawat yang mengakibatkan korban jiwa dan korban selamat dari tahun 1985 hingga 2000.

Temuannya menunjukkan bahwa bagian belakang pesawat tampak lebih aman karena memberikan peluang lebih besar untuk selamat dan menguntungkan untuk duduk di kursi tengah.

Orang yang duduk di kursi tengah di bagian belakang pesawat memiliki tingkat kematian 28 persen dan yang paling tidak aman adalah kursi lorong di sepertiga tengah kabin (tingkat kematian 44 persen). Mereka yang duduk di kursi tengah lebih aman karena penumpang terlindungi oleh orang-orang yang duduk di kedua sisinya.