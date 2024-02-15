Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Uniknya TPS Bertema Valentine di Tangerang, Warna Serba Pink Menyegarkan Mata

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |07:53 WIB
Uniknya TPS Bertema Valentine di Tangerang, Warna Serba Pink Menyegarkan Mata
TPS 009 Kreo, Tangerang bernuansa Valentine serba pink (Foto: Ayu Utami Anggraeni/MPI)
A
A
A

MOMEN Pemilu 2024 menyisakan beragam cerita unik dan menarik. Salah satunya adalah kehadiran TPS atau Tempat Pemungutan Suara yang mengusung tema unik 

Mulai dari adat Betawi, bernuansa perjuangan hingga Valentine sontak membuat masyarakat terkagum akan ide kreatif itu.

Nah, kali ini terdapat TPS unik bernuansa warna serba pink lantaran Pemilu 2024 bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine.

TPS Unik tersebut yakni di TPS 009 Kelurahan Kreo, Larangan, Kota Tangerang. Lokasinya berada di Jalan Swakarsa 1 RT 04/RW 03, Kelurahan Kreo.

TPS Bertema Valentine di Tangerang

(Foto: Ayu Utami Anggraeni/MPI)

Dari kejauhan memang tidak terlalu nampak ornamen pink, ala Valentine. Masyakarat hanya akan melihat tulisan keterangan lokasi TPS saja.

Namun saat masuk, di depan sudah terdapat photo booth dengan background love berwarna pink bertuliskan 'I Love Pemilu 2024'.

Lalu di bagian bawah bertuliskan ajakan untuk tidak golput di tambah dengan perkataan viral calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD kala debat capres. "Golput? yang bener aja, rugi dong," bunyi ajakan yang tertera di dalam backdrop.

Halaman:
1 2
      
