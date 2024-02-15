Luncurkan AKI 2024, Sandiaga Uno: Mari Jadikan Kreasi Bukan Sebatas Mimpi

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali meluncurkan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) sebagai salah satu program strategis yang akan digelar di 12 kota/kabupaten seluruh Indonesia. AKI 2024 tersebut nantinya akan mengusung tema 'Kreasi'.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, AKI sudah memasuki tahun keempat dan tahun ini event akan hadir dengan inovasi baru.

Di mana adanya keterlibatan subsektor ekonomi kreatif tambahan seperti gim. Sehingga tahun 2024, terdapat tujuh subsektor ekraf yang terlibat didalamnya yakni kuliner, kriya, fesyen, aplikasi, musik, film, serta gim.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Rangkaian AKI 2024 akan dimulai di Kota Bekasi dan Insya Allah roadshow program prioritas kami ini akan berjalan dan selesai tepat waktu,” kata Sandi.

Tahun ini pendaftar AKI ditargetkan sebanyak 10.000 orang yang kemudian akan dikurasi dan dipilih sekitar 360 pelaku ekonomi kreatif di 12 Kota/Kabupaten di Indonesia.

Bekasi menjadi kota pertama penyelenggaraan AKI 2024 kemudian dilanjutkan di Serang, Singkawang, Magelang, Blitar, Denpasar, Palu, Toba, Ternate, Tanjung Pinang, Labuan Bajo, dan Merauke.

“Mari jadikan kreasi bukan hanya sebatas mimpi tapi bukti nyata untuk ikut membangun negeri dan tentunya menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Sandiaga.