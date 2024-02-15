Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Makan Soto Enak di Bintaro, Paling Pas Disantap Musim Hujan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |17:11 WIB
10 Tempat Makan Soto Enak di Bintaro, Paling Pas Disantap Musim Hujan
Soto Gragot kuah bening di Bintaro (Foto: Instagram/@sotodjadoelhyanto)
A
A
A

SOTO menjadi salah satu kuliner paling digemari masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, di Bintaro kuliner ini cukup banyak dijumpai dan menjadi magnet bagi pencinta kuliner alias foodies di kawasan Jakarta Selatan itu.

Dengan rempah pilihan dan kuah yang gurih, setiap suapan sotonya menghadirkan kenikmatan tiada tanding.

Berikut Okezone rekomendasi sepuluh tempat makan soto enak di Bintaro yang bisa Anda singgahi bersama keluarga.

Soto Djadoel H. Yanto

(Foto: dok. M. Tamsir)

1. Soto Djadoel H. Yanto

Soto Djadoel H. Yanto terletak di Villa Bintaro Indah Blok E 8 No 1, Jombang, menjadi sorotan dengan kehadiran menu andalannya, Soto Gragot.

Dikenal dengan varian uniknya seperti Gragot Kuah Bening, Gragot Kuah Susu, dan Gragot Tengleng, tempat ini juga menawarkan Soto Daging Bening dan Soto Daging Susu. Buka dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

2. Kedai Sutan Mangkut

Kedai Sutan Mangkut berlokasi di Ruko Bintaro Trade Center, Blok Rotunda Jalan Bintaro Utama (Bintaro Sektor 7). Dikenal dengan menu utamanya, nasi kapau, tempat ini juga menawarkan hidangan lainnya seperti Soto Padang. Buka dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

Kedai Sutan Mangkut

(Foto: dok. Peppy Syafriannur)

3. Soto Betawi Bang Amang

Soto Betawi Bang Amang, berlokasi di Jalan Masjid As-Sa'adah, Parigi Baru, menawarkan dua pilihan kuah, yaitu kuah santan dan kuah bening kaldu, dengan isiannya yang meliputi daging, kikil, dan paru, tempat ini tidak hanya menyajikan soto daging, tetapi juga soto mie dan soto campur. Buka dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

4. Soto Padang Bundo

Soto Padang Bundo berlokasi di Pasar Modern Bintaro, Blok RA1 No. 8, Jalan Graha Raya Bintaro. Menonjolkan cita rasa autentik Soto Padang, isian unik seperti bihun, paru, dan kerupuk. Buka dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB.

Halaman:
1 2 3
      
