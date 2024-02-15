10 Tempat Makan Soto Enak di Bintaro, Paling Pas Disantap Musim Hujan

SOTO menjadi salah satu kuliner paling digemari masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Nah, di Bintaro kuliner ini cukup banyak dijumpai dan menjadi magnet bagi pencinta kuliner alias foodies di kawasan Jakarta Selatan itu.

Dengan rempah pilihan dan kuah yang gurih, setiap suapan sotonya menghadirkan kenikmatan tiada tanding.

Berikut Okezone rekomendasi sepuluh tempat makan soto enak di Bintaro yang bisa Anda singgahi bersama keluarga.

(Foto: dok. M. Tamsir)

1. Soto Djadoel H. Yanto

Soto Djadoel H. Yanto terletak di Villa Bintaro Indah Blok E 8 No 1, Jombang, menjadi sorotan dengan kehadiran menu andalannya, Soto Gragot.

Dikenal dengan varian uniknya seperti Gragot Kuah Bening, Gragot Kuah Susu, dan Gragot Tengleng, tempat ini juga menawarkan Soto Daging Bening dan Soto Daging Susu. Buka dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB.

2. Kedai Sutan Mangkut

Kedai Sutan Mangkut berlokasi di Ruko Bintaro Trade Center, Blok Rotunda Jalan Bintaro Utama (Bintaro Sektor 7). Dikenal dengan menu utamanya, nasi kapau, tempat ini juga menawarkan hidangan lainnya seperti Soto Padang. Buka dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

(Foto: dok. Peppy Syafriannur)

3. Soto Betawi Bang Amang

Soto Betawi Bang Amang, berlokasi di Jalan Masjid As-Sa'adah, Parigi Baru, menawarkan dua pilihan kuah, yaitu kuah santan dan kuah bening kaldu, dengan isiannya yang meliputi daging, kikil, dan paru, tempat ini tidak hanya menyajikan soto daging, tetapi juga soto mie dan soto campur. Buka dari pukul 09.00 hingga 18.00 WIB.

4. Soto Padang Bundo

Soto Padang Bundo berlokasi di Pasar Modern Bintaro, Blok RA1 No. 8, Jalan Graha Raya Bintaro. Menonjolkan cita rasa autentik Soto Padang, isian unik seperti bihun, paru, dan kerupuk. Buka dari pukul 07.00 hingga 15.00 WIB.