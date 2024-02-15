Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Wisata Kuliner Enak Sekitaran GBK, Cocok Disantap Habis Berolahraga

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |18:01 WIB
7 Wisata Kuliner Enak Sekitaran GBK, Cocok Disantap Habis Berolahraga
Kuliner Jakarta. (Foto: Highend)
A
A
A

GELORA Bung Karno (GBK) kini menjadi salah satu tempat favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berolahraga hingga sekedar berjalan-jalan santai. Nah, tentunya sehabis berolahraga Anda pasti lapar kan?

Tak perlu bingung mencari kuliner enak di sekitar sana ketika lapar mulai melanda, ada beberapa spot kuliner enak di sekitar GBK yang patut Anda kunjungi. Berikut di antaranya, dilansir dari berbagai sumber.

Nasi Uduk Betawi Udik

Di GBK Senayan, Nasi Uduk Betawi Udik ini dikenal cukup luas. Menunya tidak sebatas nasi uduk, lho. Ada juga ayam bakar, bandeng, sayur kari, sop iga, bihun, soto, bahkan rujak buah. Tempatnya memang sederhana, tapi cita rasanya boleh diadu!

Pusat Kuliner GBK

Rekomendasi kuliner malam GBK selanjutnya adalah Pusat Kuliner GBK. Ada beragam menu makanan yang bisa kamu pesan di sini. Mulai dari nasi goreng, soto, sate padang, gado-gado, aneka minuman, semuanya ada. Harganya yang terjangkau menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Soto Kudus Senayan

Kuliner malam GBK Senayan berikutnya adalah Soto Kudus Senayan. Menu satu ini memang pas dinikmati di malam hari. Kuahnya yang hangat dan aromanya yang khas terasa begitu sedap.

Tipe kuah yangringan dengan rasa gurih dan pas serta suwiran ayam yang berlimpah membuat pelanggan balik lagi ke sini. Bukan hanya soto, di sini juga Anda bisa menemukan beragam jenis sate-satean untuk menambah kenikmatan santap malam.

Bakso Lapangan Tembak

Bagi pencinta kuliner Jakarta, tempat makan ini sudah tidak asing lagi. Tempat makan bakso ini sudah berusia lebih dari 40 tahun, lho. Meski menu utamanya adalah bakso, tempat makan ini juga menyediakan berbagai menu makanan lain seperti mie ayam, nasi goreng, mie goreng, bihun, soto, tongseng, serta berbagai minuman dingin dan jus.

