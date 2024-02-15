Danielle NewJeans Sarapan Waluh Kukus, Netizen: Lihat Ini Yati!

PERSONEL NewJeans, Danielle menghebohkan banyak netizen di sosial media X, usai menggungah menu makanan yang ia santap.

Bagaimana tak bikin kaget, Danielle kedapatan memilih waluh (labu kuning) kukus sebagai menu sarapan. Menu sarapan Danielle ini pertama kali dipublikasi melalui akun X @newjeans_loop.

Dalam unggahan tersebut, Danielle menunjukkan labu kuning kukus di dalam sebuah kotak makan, container makan warna bening berukuran kecil. Dirinya menyatakan jika labu tersebut terasa lezat.

(Foto: Twitter @newjeans_loop)

“Apakah kamu makan labu sekarang? Ini sangat lezat,” ucap Danielle dikutip dari unggahan yang dibagikan melalui X @newjeans_loop, Kamis (15/2/2024)

Meski sarat nutrisi, hidangan labu kuning yang direbus ini menjadi heboh dan ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Hidangan yang disebut waluh kukus pernah viral di linimasa Twitter pada 2023, gara-gara seseorang bernama Yati.