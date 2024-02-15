Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Danielle NewJeans Sarapan Waluh Kukus, Netizen: Lihat Ini Yati!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |15:30 WIB
Danielle NewJeans Sarapan Waluh Kukus, Netizen: Lihat Ini Yati!
Danielle NewJeans, (Foto: Burberry)
A
A
A

PERSONEL NewJeans, Danielle menghebohkan banyak netizen di sosial media X, usai menggungah menu makanan yang ia santap.

Bagaimana tak bikin kaget, Danielle kedapatan memilih waluh (labu kuning) kukus sebagai menu sarapan. Menu sarapan Danielle ini pertama kali dipublikasi melalui akun X @newjeans_loop.

Dalam unggahan tersebut, Danielle menunjukkan labu kuning kukus di dalam sebuah kotak makan, container makan warna bening berukuran kecil. Dirinya menyatakan jika labu tersebut terasa lezat.

(Foto: Twitter @newjeans_loop)

“Apakah kamu makan labu sekarang? Ini sangat lezat,” ucap Danielle dikutip dari unggahan yang dibagikan melalui X @newjeans_loop, Kamis (15/2/2024)

Meski sarat nutrisi, hidangan labu kuning yang direbus ini menjadi heboh dan ramai diperbincangkan oleh netizen Indonesia. Hidangan yang disebut waluh kukus pernah viral di linimasa Twitter pada 2023, gara-gara seseorang bernama Yati.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/298/2867269/apakah-labu-siam-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-faktanya-jg9UTUnIqr.jpg
Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/12/481/2343323/7-manfaat-labu-siam-untuk-kesehatan-enggak-cuma-jadi-lalapan-Ta3TCOQuPD.jpg
7 Manfaat Labu Siam untuk Kesehatan, Enggak Cuma Jadi Lalapan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/26/298/1802655/sungguh-kreatif-labu-kuning-diukir-menjadi-sesuatu-yang-bernilai-seni-tinggi-bagaimana-bentuknya-ixz487TgzK.jpg
SUNGGUH KREATIF!!! Labu Kuning Diukir Menjadi Sesuatu yang Bernilai Seni Tinggi, Bagaimana Bentuknya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/07/20/481/1740520/keren-mahasiswa-ugm-temukan-labu-siam-bisa-mengobati-kanker-kulit-TZ6ZzbhmrM.png
Keren! Mahasiswa UGM Temukan Labu Siam Bisa Mengobati Kanker Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184931//chaeyoung_twice-PsZ5_large.jpg
Idap Sinkop Vasovagal, Chaeyoung Vakum dari TWICE hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/205/3184229//apink-i4U6_large.jpg
Apink Pastikan Rilis Musik Baru Januari 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement