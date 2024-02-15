Cara Dukung Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa di Miss World 2024 Lewat MobStar

AJANG kecantikan bergengsi dunia, Miss World 2024 akhirnya digelar di India, setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia pun turut mengirimkan wakilnya di ajang kenamaan ini.

Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa siap bertolak ke India untuk menjalani karantina ajang Miss World 2024, yang akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Bersama ratusan kontestan dari berbagai penjuru dunia, Audrey tengah berjuang untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas kontes kecantikan bergengsi tersebut dan membawa mahkota biru Miss World.

(Foto: MPI/Aldhi Chandra)

Nah, bagi Anda yang ingin memberikan dukungan secara nyata kepada Audrey bisa menyalurkan dukungan tersebut melalui aplikasi Mobstar