Momen Lucu Luna Maya saat di TPS, Bingung dengan Nama Kandidat di Kertas Suara

ARTIS cantik Luna Maya memiliki momen lucu saat dirinya sedang melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Mengutip dari @lambegosiip, Luna Maya terlihat cantik dengan kaos pink garis-garis yang dipadukan dengan celana putih mendatangi TPS.

Dirinya kemudian langsung membawa surat suara ke dalam bilik suara. Kekasih Maxime Bouttier ini terlihat perlahan membuka kertas suara. Lalu, dirinya fokus memerhatikan satu persatu nama calon perwakilan rakyat yang ada dalam kertas suara. Sayangnya, nama yang terlalu banyak membuat Luna terlihat pusing.

Akhirnya artis cantik ini langsung menunjukkan kertas suara yang sangat besar dan memberikan reaksi kebingungan. Dari gerakan mulutnya, Luma seperti memberi isyarat ingin diberitahukan sosok orang yang ada di foto tersebut.

“Enggak tahu ini siapa,” kata Luna Maya, dikutip dari Instagram @lunabouttier.