Pesan Manis Alam Ganjar untuk Ganjar Pranowo di Hari Valentine

PUTRA semata wayang Ganjar Pranowo, Alam Ganjar membagikan sebuah cuitan manis di akun X-nya, seiring dengan momen perayaan hari Valentine alias kasih sayang yang jatuh bertepatan di momen Pemilu 2024 tepat hari ini, Rabu, (14/2/2024)

Alih-alih membuat cuitan untuk pacar alias kekasihnya, Alam justru mencurahkan ungkapan kasih sayang di hari special ini teruntuk sang ayah, Ganjar Pranowo, yang tidak lain merupakan capres nomor urut 03.

Meski belakangan hasil quick count Pemilu 2024 telah beredar luas, namun Alam Ganjar menegaskan, bahwa ia tidak pernah menyesal berjuang bersama Ganjar demi Indonesia yang lebih baik.

“Tidak malu dan menyesal untuk berjuang,” ujar Alam, melalui akun X-nya, @alamganjar14, Rabu, (14/2/2024)

Sebagai anak, Alam gamblang dengan bangga mengungkapkan bahwa Tuhan sejatinya telah memberikan hadiah terindah untuknya melalui sosok sang ayah, Ganjar Pranowo.