HOME WOMEN LIFE

Viral Jokes Nyoblos Duluan karena Beda Aliran, Netizen: Kayak Lebaran

Lidia Pratama , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:30 WIB
Viral Jokes Nyoblos Duluan karena Beda Aliran, Netizen: Kayak Lebaran
Viral jokes pemilu, (Foto: Freepik)
A
A
A

PEMILIHAN umum alias pemilu selalu menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat, di mana hak suara menjadi sarana untuk mengekspresikan dukungan terhadap pilihan politik masing-masing.

Setiap gelaran pemilu, memang ada saja kejadian lucu dan unik yang mengundang tawa. Contohnya baru-baru ini, viral isi pesan seorang netizen yang bergurau sudah memberikan suaranya, alias nyoblos duluan karena mengikuti aliran Muhammadiyah.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @radentacin, netizen tersebut menampilkan tangkapan layar isi pesan dirinya dan sang teman. Melalui pesan tersebut dirinya terlihat bertanya dimana sang teman akan mencoblos, alih-alih ditangapi dengan serius malah dibalas jokes.

“Emang lu nyoblos TPS mana,” tanya sang netizen.

“RW sebelah, gue nyoblos tanggal 13,” balas temannya.

“Hah, kenapa,” tanyanya.

“Muhammadiyah,” balas sang teman.

Halaman:
1 2
      
