Viral Jokes Nyoblos Duluan karena Beda Aliran, Netizen: Kayak Lebaran

PEMILIHAN umum alias pemilu selalu menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat, di mana hak suara menjadi sarana untuk mengekspresikan dukungan terhadap pilihan politik masing-masing.





Setiap gelaran pemilu, memang ada saja kejadian lucu dan unik yang mengundang tawa. Contohnya baru-baru ini, viral isi pesan seorang netizen yang bergurau sudah memberikan suaranya, alias nyoblos duluan karena mengikuti aliran Muhammadiyah.

Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @radentacin, netizen tersebut menampilkan tangkapan layar isi pesan dirinya dan sang teman. Melalui pesan tersebut dirinya terlihat bertanya dimana sang teman akan mencoblos, alih-alih ditangapi dengan serius malah dibalas jokes.

“Emang lu nyoblos TPS mana,” tanya sang netizen.

“RW sebelah, gue nyoblos tanggal 13,” balas temannya.

“Hah, kenapa,” tanyanya.

“Muhammadiyah,” balas sang teman.