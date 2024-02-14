Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Cara Cepat Hilangkan Tinta Ungu Usai Nyoblos di Pemilu 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |15:05 WIB
7 Cara Cepat Hilangkan Tinta Ungu Usai Nyoblos di Pemilu 2024
Ilustrasi cara hilangkan tinta ungu (Foto: Okezone)
A
A
A

ADA 7 cara cepat hilangkan tinta ungu usai nyoblos di Pemilu 2024 bisa Anda coba lakukan. Pasalnya, saat memilih dalam pemilihan umum, setiap orang diharuskan mencelupkan jari ke dalam wadah tinta usai mencoblos.

Ini dimaksudkan untuk mengesahkan bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Namun, tinta ini membuat beberapa orang risih jika melakukan aktivitas.

Pemilu

Berikut 7 cara cepat hilangkan tinta ungu usai nyoblos di Pemilu 2024:

1. Alkohol

Cukup tuangkan alkohol ke kapas dan gosok jari yang bertinta sampai noda hilang. Bersihkan dengan air dan sabun untuk menghilangkan sisa alkohol di jari.

2. Aseton

Untuk Anda yang gemar nail art pasti ramah dengan dengan pembersih cat kuku ini. Khususnya untuk tinta di kuku, Anda bisa menggunakan aseton untuk menghilangkannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
