7 Cara Cepat Hilangkan Tinta Ungu Usai Nyoblos di Pemilu 2024

ADA 7 cara cepat hilangkan tinta ungu usai nyoblos di Pemilu 2024 bisa Anda coba lakukan. Pasalnya, saat memilih dalam pemilihan umum, setiap orang diharuskan mencelupkan jari ke dalam wadah tinta usai mencoblos.

Ini dimaksudkan untuk mengesahkan bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Namun, tinta ini membuat beberapa orang risih jika melakukan aktivitas.

Berikut 7 cara cepat hilangkan tinta ungu usai nyoblos di Pemilu 2024:

1. Alkohol

Cukup tuangkan alkohol ke kapas dan gosok jari yang bertinta sampai noda hilang. Bersihkan dengan air dan sabun untuk menghilangkan sisa alkohol di jari.

2. Aseton

Untuk Anda yang gemar nail art pasti ramah dengan dengan pembersih cat kuku ini. Khususnya untuk tinta di kuku, Anda bisa menggunakan aseton untuk menghilangkannya.