Ternyata Ini Alasan Tanggal Pemilu 14 Februari Menurut Ramalan Feng Shui

TERNYATA ini alasan tanggal Pemilu 14 Februari, hari sial menurut ramalan Feng Shui. Adapun rakyat Indonesia untuk pertama kalinya akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak.

Sayangnya pada kalender ini memiliki arti yang kurang beruntung pada ramalan Feng Shui. Dalam hal ini feng shui adalah praktik Tiongkok Kuno dalam menata benda untuk mendorong keselarasan dengan alam.

Adapun akun X dengan username @BanyuSadewa mengunggah tangkapan layar kalender edisi 2024 milik Sinar Mas yang menyatakan bahwa tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu 2024 berlangsung, sebagai hari sial menurut Feng Shui. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan tanggal Pemilu 14 Februari, hari sial menurut ramalan Feng Shui dikarenakan pada 2024 yakni tahun Naga.

Adapun, orang-orang yang lahir di tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 dan juga baru lahir pada 2024 adalah pemilik shio Naga.

Pemilik shio Naga alias orang yang lahir di tahun Naga sering dianggap sebagai individu yang percaya diri, ambisius, dan suka bertualang. Benar-benar representasi hewan Naga yang punay kekuatan besar dan aura mendominasi.