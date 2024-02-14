Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Tanggal Pemilu 14 Februari Menurut Ramalan Feng Shui

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:49 WIB
Ternyata Ini Alasan Tanggal Pemilu 14 Februari Menurut Ramalan Feng Shui
Ilustrasi ramalan feng shui (Foto:Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini alasan tanggal Pemilu 14 Februari, hari sial menurut ramalan Feng Shui. Adapun rakyat Indonesia untuk pertama kalinya akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak.

Sayangnya pada kalender ini memiliki arti yang kurang beruntung pada ramalan Feng Shui. Dalam hal ini feng shui adalah praktik Tiongkok Kuno dalam menata benda untuk mendorong keselarasan dengan alam.

Adapun akun X dengan username @BanyuSadewa mengunggah tangkapan layar kalender edisi 2024 milik Sinar Mas yang menyatakan bahwa tanggal 14 Februari 2024, saat Pemilu 2024 berlangsung, sebagai hari sial menurut Feng Shui. Lantas apa alasannya?

Ternyata ini alasan tanggal Pemilu 14 Februari, hari sial menurut ramalan Feng Shui dikarenakan pada 2024 yakni tahun Naga.

Adapun, orang-orang yang lahir di tahun 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 dan juga baru lahir pada 2024 adalah pemilik shio Naga.

Pemilik shio Naga alias orang yang lahir di tahun Naga sering dianggap sebagai individu yang percaya diri, ambisius, dan suka bertualang. Benar-benar representasi hewan Naga yang punay kekuatan besar dan aura mendominasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement